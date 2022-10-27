Беглому нардепу Андрею Деркачу суд избрал меру пресечения
Суд избрал меру пресечения народному депутату, который подозревается в государственной измене и незаконном обогащении, сообщает в Telegram Специализированная антикоррупционная прокуратура. По информации собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о нардепе Андрее Деркаче.
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Как сообщает САП, 27 октября 2022 года следственный судья ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для народного депутата III—IX созывов, который подозревается в государственной измене и незаконном обогащении.
Вопрос о применении или пересмотре этой меры пресечения будет решен после задержания и доставки подозреваемого к месту проведения досудебного расследования.
Как ранее сообщалось, досудебное расследование установило, что народный депутат в 2019-2022 годах получил не менее $567 000 от правоохранительных и разведывательных служб РФ на проведение подрывной деятельности против Украины, в том числе для дискредитации Украины на международной арене, ухудшения ее дипломатических отношений с США, а также усложнение интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО.
- По данным СБУ, Деркач руководил сетью российских агентов в Украине.
- 27 июля у Деркача прошли обыски по делу о госизмене. Задержан его охранник.
- 16 сентября Деркач был объявлен в розыск.
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