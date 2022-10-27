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Беглому нардепу Андрею Деркачу суд избрал меру пресечения

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2022, 19:40
Беглому нардепу Андрею Деркачу суд избрал меру пресечения - Фото
Андрей Деркач (Фото - Facebook)

Суд избрал меру пресечения народному депутату, который подозревается в государственной измене и незаконном обогащении, сообщает в Telegram  Специализированная антикоррупционная прокуратура. По информации собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о нардепе Андрее Деркаче

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Как сообщает САП, 27 октября 2022 года следственный судья ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для народного депутата III—IX созывов, который подозревается в государственной измене и незаконном обогащении.

Вопрос о применении или пересмотре этой меры пресечения будет решен после задержания и доставки подозреваемого к месту проведения досудебного расследования.

Как ранее сообщалось, досудебное расследование установило, что народный депутат в 2019-2022 годах получил не менее $567 000 от правоохранительных и разведывательных служб РФ на проведение подрывной деятельности против Украины, в том числе для дискредитации Украины на международной арене, ухудшения ее дипломатических отношений с США, а также усложнение интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО. 

Читайте также: ГРУ выделяло десятки миллионов долларов Деркачу на захват Украины: детали разоблачения

Сергій Бережний, Юрій Смірнов
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