Беглому нардепу Андрею Деркачу суд избрал меру пресечения

Суд избрал меру пресечения народному депутату, который подозревается в государственной измене и незаконном обогащении, сообщает в Telegram Специализированная антикоррупционная прокуратура. По информации собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о нардепе Андрее Деркаче.

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Как сообщает САП, 27 октября 2022 года следственный судья ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для народного депутата III—IX созывов, который подозревается в государственной измене и незаконном обогащении.

Вопрос о применении или пересмотре этой меры пресечения будет решен после задержания и доставки подозреваемого к месту проведения досудебного расследования.

Как ранее сообщалось, досудебное расследование установило, что народный депутат в 2019-2022 годах получил не менее $567 000 от правоохранительных и разведывательных служб РФ на проведение подрывной деятельности против Украины, в том числе для дискредитации Украины на международной арене, ухудшения ее дипломатических отношений с США, а также усложнение интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО.

По данным СБУ, Деркач руководил сетью российских агентов в Украине.

27 июля у Деркача прошли обыски по делу о госизмене. Задержан его охранник.

16 сентября Деркач был объявлен в розыск.

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Сергій Бережний , Юрій Смірнов

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