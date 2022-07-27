У нардепа Деркача прошли обыски по делу о госизмене. Задержан охранник депутата
Сотрудники НАБУ и СБУ задержали руководителя службы личной охраны народного депутата по подозрению в незаконном хранении боеприпасов. Они изъяты в рамках уголовного дела о возможной государственной измене нардепа. У него самого при обыске обнаружили и изъяли материалы, свидетельствующие о длительной подрывной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
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У начальника охраны изъяли несколько ручных осколочных гранат, а также хранившиеся без предусмотренного законом разрешения патроны к нарезному огнестрельному оружию.
Следственные действия проводились в рамках расследования фактов возможной госизмены нардепа, получения им неправомерной выгоды и легализации незаконного состояния. Против охранника открыли дело по статье о незаконном обращении с оружием.
По результатам серии обысков правоохранители обнаружили и изъяли материалы, свидетельствующие о длительной подрывной деятельности депутата против Украины, его связи с представителями государства-агрессора и коллаборантами, сообщили в НАБУ.
После детального осмотра и анализа выявленных вещей и документов действиям народного избранника и его сообщников дадут надлежащую правовую оценку. Также изъяли наличными 200 000 грн, 49 000 евро, $11 500. Статус этих средств будет проверен.
Также в НАБУ сообщили, что во время обысков у нардепа обнаружили книги пророссийского содержания. На фото – книга 2020 года одного из издательств минобороны России.
По данным двух источников LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о депутате Андрее Деркаче.
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