У нардепа Деркача прошли обыски по делу о госизмене. Задержан охранник депутата

Сотрудники НАБУ и СБУ задержали руководителя службы личной охраны народного депутата по подозрению в незаконном хранении боеприпасов. Они изъяты в рамках уголовного дела о возможной государственной измене нардепа. У него самого при обыске обнаружили и изъяли материалы, свидетельствующие о длительной подрывной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

У начальника охраны изъяли несколько ручных осколочных гранат, а также хранившиеся без предусмотренного законом разрешения патроны к нарезному огнестрельному оружию.

Следственные действия проводились в рамках расследования фактов возможной госизмены нардепа, получения им неправомерной выгоды и легализации незаконного состояния. Против охранника открыли дело по статье о незаконном обращении с оружием.

По результатам серии обысков правоохранители обнаружили и изъяли материалы, свидетельствующие о длительной подрывной деятельности депутата против Украины, его связи с представителями государства-агрессора и коллаборантами, сообщили в НАБУ.

После детального осмотра и анализа выявленных вещей и документов действиям народного избранника и его сообщников дадут надлежащую правовую оценку. Также изъяли наличными 200 000 грн, 49 000 евро, $11 500. Статус этих средств будет проверен.

Также в НАБУ сообщили, что во время обысков у нардепа обнаружили книги пророссийского содержания. На фото – книга 2020 года одного из издательств минобороны России.

По данным двух источников LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о депутате Андрее Деркаче.

Читайте также: Тема дня | ГРУ выделяло десятки миллионов долларов Деркачу на захват Украины: детали разоблачения







Вадим Ребрина , Юрий Смирнов

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.