НАБУ объявило Деркача в розыск: получал деньги РФ для действий против Украины

Нардеп Андрей Деркач объявлен в розыск. Об этом сообщают пресс-службы Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Деркачу объявили о подозрении в госизмене и незаконном обогащении. По данным следствия, в 2019-2022 годах он получил $567 000 от российских правоохранительных и разведорганов за подрывную деятельность против Украины.

Его действия были направлены на дискредитацию Украины на международной арене, ухудшение отношений с США, усложнение интеграции Украины в ЕС и НАТО.

Нардепа объявили в розыск, суд разрешил его задержать.

По данным СБУ, Деркач руководил сетью российских агентов в Украине.

27 июля у Деркача прошли обыски по делу о госизмене. Задержан его охранник.

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Марко Сировой

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