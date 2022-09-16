UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

НАБУ объявило Деркача в розыск: получал деньги РФ для действий против Украины

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2022, 10:37
НАБУ объявило Деркача в розыск: получал деньги РФ для действий против Украины - Фото
Андрей Деркач (Фото: Наш край/Facebook)

Нардеп Андрей Деркач объявлен в розыск. Об этом сообщают пресс-службы Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Деркачу объявили о подозрении в госизмене и незаконном обогащении. По данным следствия, в 2019-2022 годах он получил $567 000 от российских правоохранительных и разведорганов за подрывную деятельность против Украины.

Его действия были направлены на дискредитацию Украины на международной арене, ухудшение отношений с США, усложнение интеграции Украины в ЕС и НАТО.

Нардепа объявили в розыск, суд разрешил его задержать.

НАБУ объявило Деркача в розыск: получал деньги РФ для действий против Украины

Читайте также: ГРУ выделяло десятки миллионов долларов Деркачу на захват Украины: детали разоблачения

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
госизмена набу агент розыск андрей деркач
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 