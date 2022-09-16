НАБУ объявило Деркача в розыск: получал деньги РФ для действий против Украины
16.09.2022, 10:37
Андрей Деркач (Фото: Наш край/Facebook)
Нардеп Андрей Деркач объявлен в розыск. Об этом сообщают пресс-службы Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
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Деркачу объявили о подозрении в госизмене и незаконном обогащении. По данным следствия, в 2019-2022 годах он получил $567 000 от российских правоохранительных и разведорганов за подрывную деятельность против Украины.
Его действия были направлены на дискредитацию Украины на международной арене, ухудшение отношений с США, усложнение интеграции Украины в ЕС и НАТО.
Нардепа объявили в розыск, суд разрешил его задержать.
- По данным СБУ, Деркач руководил сетью российских агентов в Украине.
- 27 июля у Деркача прошли обыски по делу о госизмене. Задержан его охранник.
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