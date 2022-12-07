Кулеба просит ЕС о новых санкциях против всего, что позволяет РФ делать и запускать ракеты

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю с предложением ввести санкции против всего, что позволяет России изготавливать и запускать ракеты. Об этом он написал в Twiiter.

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Комментируя представленный сегодня девятый пакет санкций против России, который должны утвердить страны Евросоюза, Кулеба отметил, что этот пакет включает в себя "некоторые важные элементы, на которые давно обращает внимание Украина".

В частности, девятый пакет включает санкции против еще трех российских банков и отключение от эфира еще четырех российских пропагандистских каналов.

Кулеба сообщил, что сегодня он написал письмо Боррелю с предложением ввести жесткие санкции против российского производства ракет и всего, что используется для запуска смертоносных ракет по Украине.

"Россия должна быть полностью лишена возможности наносить удары по критической гражданской инфраструктуре Украины", – заявил глава МИД.

Ранее в ГУР сообщали, что российское производство ракет упало по сравнению с довоенным периодом, но РФ обходит экономические санкции, потому еще способна выпускать определенное количество крылатых ракет и другого вооружения.

Новый пакет санкций ЕС против России может быть утвержден 12 декабря.

В представленный сегодня санкционный список добавлено еще почти 200 физических и юридических лиц.

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Оксана Житнюк

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