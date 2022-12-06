Кулеба Индии: Вы покупаете дешевую нефть в РФ за счет страданий украинцев, помогайте нам

Индия имеет возможность покупать дешевую нефть в России из-за того, россияне напали на Украину и вынуждены снижать цены на свое сырье. Фактически Индия получает выгоду за счет страданий украинцев и она должна подумать об увеличении помощи Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью индийскому изданию NDTV.

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Журналист заявил, что на Индию обижаются, что она покупает нефть в России, но при этом Европа тоже покупает российское сырье.

"Мы одинаково критически относимся к любой стране мира, будь то в Европе, в Азии или где-либо еще, которая закупает российскую нефть в больших количествах. Потому что деньги, полученные от этой торговли, используются Россией для финансирования войны и убийства украинцев", – сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что Индия значительно увеличила закупку российской нефти, потому что Россия предлагала очень заманчивые условия, низкие цены, хорошие контракты.

А Россия предлагает низкие цены на свою нефть из-за войны, которую она развязала в Украине и вызванных этим проблем в поставках нефти на европейские рынки.

"Так что возможность для Индии покупать российскую нефть по низкой цене связана с тем, что украинцы страдают от российской агрессии. Каждый день умирают. И живут в домах без отопления, без горячей воды, без электричества. И этот факт, мы надеемся, должен быть оценен теми, кто принимает решение о покупке российской нефти", – сказал глава МИД.

Он пояснил, что именно это основная причина возможности Индии экономить деньги на нефти и покупать больше дешевой нефти и решить свои экономические проблемы, а тот не факт, что европейцы тоже покупают российскую нефть.

Кулеба заявил, что если индийцы интегрируют этот элемент в свое мышление, то их внешняя политика должна быть соответствующим образом скорректирована с учетом поддержки, оказанной Украине.

"Если вы получаете пользу из-за наших страданий, было бы хорошо, если бы нам была адресована ваша помощь", – сказал глава МИД.

Он отметил, что Украина понимает индийское правительство, которое действует в интересах своего народа, и не осуждает его, но считает, что Индия должна уравновешивать свою торговую политику с Россией соответствующей активной политикой в Украине.

"И если вы покупаете дешевую российскую нефть, сделайте больше для помощи Украине сегодня, а также для прекращения войны завтра", – заявил Кулеба.

В начале ноября в Индии заявили, что продолжат покупать российскую нефть, потому что им так выгодно.

30 ноября глава правительства Индии Нарендра Моди написал в колонке для The Telegraph, что "наша эпоха не должна быть эпохой войн – действительно, так не должно быть".

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Наталія Медведєва

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