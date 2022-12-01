В Индии намекают Путину, что хватит воевать: Наша эпоха не должна быть эпохой войн
30 ноября Индия приступила к председательству в G20, и глава правительства страны Нарендра Моди написал в колонке для The Telegraph, что "наша эпоха не должна быть эпохой войн – действительно, так не должно быть!"
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Он заверил, что в "индийский" период лидерства в Большой двадцатке "мы будем поощрять честный разговор между самыми могущественными странами — о снижении рисков, связанных с оружием массового уничтожения, и укреплении глобальной безопасности".
Моди пишет, что "на протяжении всей истории человечество жило в нужде: мы боролись за ограниченные ресурсы, потому что выживание зависело от отказа в них другим, и противостояние и конкуренция (между идеями, идеологиями и идентичностями) стали нормой".
Индийский лидер сетует, что "мы остаемся в ловушке того же мышления с нулевой суммой даже сегодня".
"Мы видим это, когда страны борются за территорию или ресурсы. Мы видим это, когда поставки товаров первой необходимости превращаются в оружие. Мы видим это, когда вакцины копятся немногими, в то время как миллиарды остаются уязвимыми", – написал он примеры.
Читайте мнение: Битва Макрона. Как Франция начала войну с Путиным за влияние в Азии
Моди подчеркнул, что при председательстве Индии в G20 будет продвигаться "всеобщее чувство единства", так как сейчас "у нас есть средства, чтобы производить достаточно и удовлетворить основные потребности всех людей в мире".
Помимо этого, написал он, "мы будем стремиться деполитизировать глобальные поставки продуктов питания, удобрений и медицинских товаров, чтобы геополитическая напряженность не привела к гуманитарным кризисам".
Премьер Индии акцентировал внимание на том, что крупнейшие вызовы современности – изменение климата, терроризм и пандемия — "можно решить, не сражаясь друг с другом, а действуя сообща".
- В октябре 2022 года глава Минобороны Индии предупредил Москву о недопустимости ядерного варианта.
- В начале ноября в Индии заявили, что продолжат покупать российскую нефть, потому что им так выгодно.
- Спустя неделю после этого Моди призвал к переговорам по Украине, сказал, что нужна "коллективная решимость".
- Французский лидер Макрон верит, что можно убедить Индию и Китай помочь остановить Путина – "нужно уважение".
Читайте также: Китай и Индия не проявляют дружеского отношения к Украине. Нужно занять сторону — Арахамия
Комментарии