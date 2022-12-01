UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Индии намекают Путину, что хватит воевать: Наша эпоха не должна быть эпохой войн

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2022, 10:14
В Индии намекают Путину, что хватит воевать: Наша эпоха не должна быть эпохой войн - Фото
Наренда Моди (фото - ЕРА)

30 ноября Индия приступила к председательству в G20, и глава правительства страны Нарендра Моди написал в колонке для The Telegraph, что "наша эпоха не должна быть эпохой войн – действительно, так не должно быть!"

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он заверил, что в "индийский" период лидерства в Большой двадцатке "мы будем поощрять честный разговор между самыми могущественными странами — о снижении рисков, связанных с оружием массового уничтожения, и укреплении глобальной безопасности".

Моди пишет, что "на протяжении всей истории человечество жило в нужде: мы боролись за ограниченные ресурсы, потому что выживание зависело от отказа в них другим, и противостояние и конкуренция (между идеями, идеологиями и идентичностями) стали нормой".

Индийский лидер сетует, что "мы остаемся в ловушке того же мышления с нулевой суммой даже сегодня".

"Мы видим это, когда страны борются за территорию или ресурсы. Мы видим это, когда поставки товаров первой необходимости превращаются в оружие. Мы видим это, когда вакцины копятся немногими, в то время как миллиарды остаются уязвимыми", – написал он примеры.

Читайте мнение: Битва Макрона. Как Франция начала войну с Путиным за влияние в Азии 

Моди подчеркнул, что при председательстве Индии в G20 будет продвигаться "всеобщее чувство единства", так как сейчас "у нас есть средства, чтобы производить достаточно и удовлетворить основные потребности всех людей в мире".

Помимо этого, написал он, "мы будем стремиться деполитизировать глобальные поставки продуктов питания, удобрений и медицинских товаров, чтобы геополитическая напряженность не привела к гуманитарным кризисам".

Премьер Индии акцентировал внимание на том, что крупнейшие вызовы современности – изменение климата, терроризм и пандемия — "можно решить, не сражаясь друг с другом, а действуя сообща".

Читайте также: Китай и Индия не проявляют дружеского отношения к Украине. Нужно занять сторону — Арахамия

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война геополитика Индия G20 продовольствие нарендра моди
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 