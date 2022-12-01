В Индии намекают Путину, что хватит воевать: Наша эпоха не должна быть эпохой войн

30 ноября Индия приступила к председательству в G20, и глава правительства страны Нарендра Моди написал в колонке для The Telegraph, что "наша эпоха не должна быть эпохой войн – действительно, так не должно быть!"

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Он заверил, что в "индийский" период лидерства в Большой двадцатке "мы будем поощрять честный разговор между самыми могущественными странами — о снижении рисков, связанных с оружием массового уничтожения, и укреплении глобальной безопасности".

Моди пишет, что "на протяжении всей истории человечество жило в нужде: мы боролись за ограниченные ресурсы, потому что выживание зависело от отказа в них другим, и противостояние и конкуренция (между идеями, идеологиями и идентичностями) стали нормой".

Индийский лидер сетует, что "мы остаемся в ловушке того же мышления с нулевой суммой даже сегодня".

"Мы видим это, когда страны борются за территорию или ресурсы. Мы видим это, когда поставки товаров первой необходимости превращаются в оружие. Мы видим это, когда вакцины копятся немногими, в то время как миллиарды остаются уязвимыми", – написал он примеры.

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Моди подчеркнул, что при председательстве Индии в G20 будет продвигаться "всеобщее чувство единства", так как сейчас "у нас есть средства, чтобы производить достаточно и удовлетворить основные потребности всех людей в мире".

Помимо этого, написал он, "мы будем стремиться деполитизировать глобальные поставки продуктов питания, удобрений и медицинских товаров, чтобы геополитическая напряженность не привела к гуманитарным кризисам".

Премьер Индии акцентировал внимание на том, что крупнейшие вызовы современности – изменение климата, терроризм и пандемия — "можно решить, не сражаясь друг с другом, а действуя сообща".

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Євген Пилипенко

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