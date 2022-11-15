Премьер Индии призвал к переговорам по Украине. Сказал, что нужна "коллективная решимость"
Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал к перемирию и переговорам между Россией и Украиной, а также заявил, что необходима "коллективная решимость обеспечить мир". Об этом он сказал во время выступления на открытии саммита G20, цитирует его The Guardian.
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По его словам, он неоднократно говорил, что необходимо "вернуться на путь прекращения огня и дипломатии в Украине".
Он отметил, что "бремя создания нового мирового порядка на постковидный период лежит на наших плечах".
Моди подчеркнул, что сегодня есть необходимость в том, чтобы "продемонстрировать конкретную и коллективную решимость обеспечить мир, согласие и безопасность во всем мире".
- Президент Франции Эмманюэль Макрон попросил Си Цзиньпина призвать российского диктатора Владимира Путина "вернуться за стол переговоров" по вопросу войны РФ против Украины.
- Президент США Джо Байден и Си 14 ноября обсудили войну России против Украины, а также согласились с недопустимостью применения ядерного оружия.
- Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Россия не меняет целей войны против Украины, а поэтому сейчас нет условий для мирных переговоров.
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