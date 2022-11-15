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Премьер Индии призвал к переговорам по Украине. Сказал, что нужна "коллективная решимость"

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2022, 12:20
Премьер Индии призвал к переговорам по Украине. Сказал, что нужна
Нарендра Моди (Фото: EPA)

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал к перемирию и переговорам между Россией и Украиной, а также заявил, что необходима "коллективная решимость обеспечить мир". Об этом он сказал во время выступления на открытии саммита G20, цитирует его The Guardian.

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По его словам, он неоднократно говорил, что необходимо "вернуться на путь прекращения огня и дипломатии в Украине".

Он отметил, что "бремя создания нового мирового порядка на постковидный период лежит на наших плечах".

Моди подчеркнул, что сегодня есть необходимость в том, чтобы "продемонстрировать конкретную и коллективную решимость обеспечить мир, согласие и безопасность во всем мире".

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Дмитро Гриниченко
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Украина война Индия G20 переговоры с россией нарендра моди
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