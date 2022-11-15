Макрон попросил Си Цзиньпина "вернуть Путина" к переговорам. Тот сказал, что КНР "за мир"

Президент Франции Эмманюэль Макрон попросил главу КНР Си Цзиньпина призвать российского диктатора Владимира Путина "вернуться за стол переговоров" по вопросу войны РФ против Украины. Об этом сообщает французский канал BFM TV со ссылкой на Елисейский дворец.

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Во время встречи с Си 15 ноября в кулуарах саммита G20 на Бали, Макрон попросил его выступить посредником перед Путиным.

Французский президент "попросил Си Цзиньпина призвать Путина вернуться за стол переговоров".

В представительстве Франции также сообщили, что глава КНР "решительно выступал против применения ядерного оружия и поддерживал деэскалацию и прекращение огня".

Китайское издание Global Times, которое контролируется компартией КНР, сообщило, что Си подчеркнул — "позиция Китая ясна и последовательна", а страна выступает за "прекращение огня, прекращение войны и мирные переговоры".

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Дмитро Гриниченко

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