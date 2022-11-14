Китай считает ядерные угрозы "безответственными". Ли Кэцян рассказал об Украине — Reuters
Премьер-министр Китая Ли Кэцян заявил, что любые угрозы ядерным оружием являются "безответственными", а также обрисовал политику Пекина в отношении Украины. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника США.
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На саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Камбодже китайский премьер подчеркнул "безответственность" ядерных угроз.
Он подробно рассказал о политике Китая в отношении Украины и "сделал четкий акцент на суверенитете, на безответственности ядерных угроз, на необходимости обеспечения того, чтобы ядерное оружие не применялось так, как некоторые предлагают".
Американский чиновник заявил, что в Пекине "несомненно, ощущается некоторый дискомфорт в связи с тем, что мы видели в плане безрассудной риторики и активности со стороны России, несмотря на формальное партнерство с Москвой".
"Я думаю, также нельзя отрицать, что Китай, вероятно, одновременно удивлен и даже немного смущен проведением российских военных операций", — сказал чиновник.
- Президент США Джо Байден и глава КНР Си Цзиньпин "подробно" обсудят войну России против Украины на встрече 14 ноября, сообщил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
- Министерство иностранных дел Китая заявило, что отношения КНР и РФ "прочны как скала" в ответ на заявление Байдена о том, что Пекин "дистанцируется" от Москвы.
- Байден заявил, что война будет продолжаться, пока диктатор Владимир Путин не выведет войска из Украины.
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