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Китай считает ядерные угрозы "безответственными". Ли Кэцян рассказал об Украине — Reuters

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2022, 09:16
Китай считает ядерные угрозы
Ли Кэцян (Фото: EPA)

Премьер-министр Китая Ли Кэцян заявил, что любые угрозы ядерным оружием являются "безответственными", а также обрисовал политику Пекина в отношении  Украины. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника США.

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На саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Камбодже китайский премьер подчеркнул "безответственность" ядерных угроз.

Он подробно рассказал о политике Китая в отношении Украины и "сделал четкий акцент на суверенитете, на безответственности ядерных угроз, на необходимости обеспечения того, чтобы ядерное оружие не применялось так, как некоторые предлагают".

Американский чиновник заявил, что в Пекине "несомненно, ощущается некоторый дискомфорт в связи с тем, что мы видели в плане безрассудной риторики и активности со стороны России, несмотря на формальное партнерство с Москвой".

"Я думаю, также нельзя отрицать, что Китай, вероятно, одновременно удивлен и даже немного смущен проведением российских военных операций", — сказал чиновник.

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Дмитро Гриниченко
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Россия Китай Украина война ядерное оружие Ли Кэцян
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