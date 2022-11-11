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Байден считает, что война не закончится, пока Путин не выведет войска из Украины

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2022, 09:43
Байден считает, что война не закончится, пока Путин не выведет войска из Украины - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден заявил, что война России против Украины будет продолжаться, пока диктатор Владимир Путин не выведет войска из Украины. Об этом он сказал во время общения с прессой в Белом доме, цитирует его Reuters.

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По его словам, он не думает, что "конфликт будет решен, пока Путин не выйдет из Украины". 

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники в американской власти сообщила, что главный генерал США Марк Милли считает, что в ближайшее время Украине и России стоит сесть за стол переговоров. Однако Байден и его советник по нацбезопасности Джейк Салливан считают, что еще слишком рано для переговорного процесса.

Читайте также: У республиканцев призвали Байдена дать Украине "правильное оружие" — в частности, ATACMS

Дмитро Гриниченко
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Россия Украина США война владимир путин джо байден
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