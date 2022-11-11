Байден считает, что война не закончится, пока Путин не выведет войска из Украины

Президент США Джо Байден заявил, что война России против Украины будет продолжаться, пока диктатор Владимир Путин не выведет войска из Украины. Об этом он сказал во время общения с прессой в Белом доме, цитирует его Reuters.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, он не думает, что "конфликт будет решен, пока Путин не выйдет из Украины".

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники в американской власти сообщила, что главный генерал США Марк Милли считает, что в ближайшее время Украине и России стоит сесть за стол переговоров. Однако Байден и его советник по нацбезопасности Джейк Салливан считают, что еще слишком рано для переговорного процесса.

Байден сказал, что заявление РФ об уходе с правого берега Днепра указывает на проблемы России.

Он ожидает, что стороны будут зализывать раны и думать, готовы ли к компромиссу. Но США не будут указывать, что делать.

США не делают все, что хочет Украина. Но дают ей "рациональную возможность защитить себя", заявлял американский лидер.

Читайте также: У республиканцев призвали Байдена дать Украине "правильное оружие" — в частности, ATACMS

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.