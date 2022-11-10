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Байден: Украина и Россия будут зализывать раны и решать – готовы ли к компромиссам

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2022, 07:30
Байден: Украина и Россия будут зализывать раны и решать – готовы ли к компромиссам - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Россия и Украина будут зализывать раны и принимать решение – идти ли на компромисс. Но США не будут указывать им, что делать. Об этом заявил на брифинге президент США Джо Байден.

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"Они обе будут зализывать свои раны, решать, что они будут делать зимой, и решать, пойдут ли они на компромисс", – сказал Байден.

Президент США не знает, что обе страны собираются делать.

"Но я знаю одно: мы не собираемся говорить им, что они должны делать", – сказал Байден.

По его словам, зимой у обеих сторон будет время для корректировки позиций – и еще предстоит выяснить, готова ли Украина к компромиссам.

"Я собираюсь поехать на G20. Мне сказали, что Путин (российский диктатор. – Ред.) вряд ли будет там, но другие мировые лидеры будут там, в Индонезии. И у нас будет возможность посмотреть, какими могут быть следующие шаги", – сказал он.

Байден также заявил, что заявление россиян об уходе с правого берега Днепра указывает на реальные проблемы в армии РФ.

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Марко Сировой
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