Байден: Украина и Россия будут зализывать раны и решать – готовы ли к компромиссам
Россия и Украина будут зализывать раны и принимать решение – идти ли на компромисс. Но США не будут указывать им, что делать. Об этом заявил на брифинге президент США Джо Байден.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Они обе будут зализывать свои раны, решать, что они будут делать зимой, и решать, пойдут ли они на компромисс", – сказал Байден.
Президент США не знает, что обе страны собираются делать.
"Но я знаю одно: мы не собираемся говорить им, что они должны делать", – сказал Байден.
По его словам, зимой у обеих сторон будет время для корректировки позиций – и еще предстоит выяснить, готова ли Украина к компромиссам.
"Я собираюсь поехать на G20. Мне сказали, что Путин (российский диктатор. – Ред.) вряд ли будет там, но другие мировые лидеры будут там, в Индонезии. И у нас будет возможность посмотреть, какими могут быть следующие шаги", – сказал он.
Байден также заявил, что заявление россиян об уходе с правого берега Днепра указывает на реальные проблемы в армии РФ.
- 9 ноября в РФ заявили о якобы отводе оккупационных войск из Херсона. В Офисе президента заявили, что не видят признаков того, что Россия покидает Херсон без боя.
- Глава Херсонской ОВА призвал не впадать преждевременно в эйфорию и соблюдать информационную тишину.
- Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании четырех военных администраций населенных пунктов в Херсонской области.
Читайте также: Россия заявила о сдаче Херсона: правда или ловушка. Что известно
Комментарии