Зеленский подписал указ о создании четырех военных администраций в Херсонской области

Сегодня, 9 ноября, президент Владимир Зеленский подписал указ о создании военных администраций населенных пунктов в Херсонской области. На сайте Офиса президента появились указы о создании четырех военных администраций в области.

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В рамках закона о правовом режиме военного положения Зеленский постановил образовать:

→ Долматовскую сельскую военную администрацию Скадовского района;

→ Голопристанскую городскую военную администрацию Скадовского района;

→ Каховскую городскую военную администрацию Каховского района;

→ Хрестовскую сельскую военную администрацию Каховского района.

Генштабу ВСУ поручено осуществить мероприятия, связанные с образованием военных администраций.

Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.

Сегодня в РФ заявили о якобы отводе оккупационных войск из Херсона. Министр обороны РФ Сергей Шойгу согласился с предложением командующего российской группировкой в Украине Сергея Суровикина об отводе российских войск на левый берег Днепра.

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Оксана Житнюк

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