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Херсон обороняют от 30 000 до 50 000 россиян, они вовсе не отступают, нужно время — ГУР

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2022, 13:24
Херсон обороняют от 30 000 до 50 000 россиян, они вовсе не отступают, нужно время — ГУР - Фото
Российские оккупанты в Херсонской области (Фото: EPA)

Временно оккупированный Херсон обороняют от 30 000 до 50 000 российских военных, которые не собираются покидать город. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью итальянской газете La Repubblica.

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По его словам, от 30 000 до 50 000 оккупантов стоят на правом берегу Херсонской области. Он отметил, что россияне вовсе не собираются отступать из областного центра, как думают некоторые.

Скибицкий заявил, что для освобождения Херсона потребуется время. 

Разведчик сказал, что оккупанты депортируют жителей Херсона, чтобы облегчить ведение боевых действий и ограничить распространение информации. 

"Также они следуют принципу СССР: депортация населения. Будут введены буряты, чтобы этот край стал не только пророссийским, но и полностью российскими. То же самое сделали в Крыму, с татарами", — резюмировал он.

Читайте также: Резников о Херсоне: Потенциально, россияне готовы к "акту доброй воли" на правом берегу

Дмитро Гриниченко
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война Херсон разведка Вадим Скибицкий
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