Херсон обороняют от 30 000 до 50 000 россиян, они вовсе не отступают, нужно время — ГУР

Временно оккупированный Херсон обороняют от 30 000 до 50 000 российских военных, которые не собираются покидать город. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью итальянской газете La Repubblica.

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По его словам, от 30 000 до 50 000 оккупантов стоят на правом берегу Херсонской области. Он отметил, что россияне вовсе не собираются отступать из областного центра, как думают некоторые.

Скибицкий заявил, что для освобождения Херсона потребуется время.

Разведчик сказал, что оккупанты депортируют жителей Херсона, чтобы облегчить ведение боевых действий и ограничить распространение информации.

"Также они следуют принципу СССР: депортация населения. Будут введены буряты, чтобы этот край стал не только пророссийским, но и полностью российскими. То же самое сделали в Крыму, с татарами", — резюмировал он.

Украина якобы рассчитывает освободить Херсон в ноябре, и это "окажет сокрушительное воздействие" на общественное мнение в России, считает начальник ГУР Буданов.

Ранее в авторской статье генерал Забродский объяснил, почему для РФ "логично" покинуть Херсон.

Вооруженные Силы Украины продолжают "теснить" оккупантов с трех направлений в Херсонской области, сообщил высокопоставленный чиновник Пентагона.

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Дмитро Гриниченко

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