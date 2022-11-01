Пентагон о фронте: Россия укрепляется в Сватово и Кременной. ВСУ двигаются на Херсон

Российские оккупанты сосредоточены на укреплении своих позиций в районе Сватово и Кременной, а Вооруженные Силы Украины продолжают "теснить" оккупантов с трех направлений в Херсонской области. Об этом на брифинге сообщил высокопоставленный чиновник Пентагона.

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По его словам, ВСУ освободили еще несколько населенных пунктов в Харьковской области и продолжают движение в сторону Луганской области с "ожесточенными" боями и артиллерийскими ударами в районе Сватово и Кременной.

Он отметил, что в данном районе россияне сосредоточены на укреплении своих оборонительных рубежей.

Под Бахмутом, по оценке Пентагона, "крупных обновлений" нет.

"Мы продолжаем наблюдать ожесточенные бои, поскольку российские войска пытаются проводить наступательные операции", — заявил чиновник.

В Херсонской области можно наблюдать "преднамеренные и тщательно выверенные" действия украинских сил, которые "теснят" российские силы по трем основным направлениям — россияне в этом районе также продолжают укреплять свои оборонительные рубежи, констатировал представитель оборонного ведомства.

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Дмитро Гриниченко

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