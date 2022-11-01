Пентагон о фронте: Россия укрепляется в Сватово и Кременной. ВСУ двигаются на Херсон
Российские оккупанты сосредоточены на укреплении своих позиций в районе Сватово и Кременной, а Вооруженные Силы Украины продолжают "теснить" оккупантов с трех направлений в Херсонской области. Об этом на брифинге сообщил высокопоставленный чиновник Пентагона.
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По его словам, ВСУ освободили еще несколько населенных пунктов в Харьковской области и продолжают движение в сторону Луганской области с "ожесточенными" боями и артиллерийскими ударами в районе Сватово и Кременной.
Он отметил, что в данном районе россияне сосредоточены на укреплении своих оборонительных рубежей.
Под Бахмутом, по оценке Пентагона, "крупных обновлений" нет.
"Мы продолжаем наблюдать ожесточенные бои, поскольку российские войска пытаются проводить наступательные операции", — заявил чиновник.
В Херсонской области можно наблюдать "преднамеренные и тщательно выверенные" действия украинских сил, которые "теснят" российские силы по трем основным направлениям — россияне в этом районе также продолжают укреплять свои оборонительные рубежи, констатировал представитель оборонного ведомства.
- Украина рассчитывает деоккупировать Херсон в ноябре, а освобождение города от оккупантов окажет "сокрушительное" воздействие на общественное мнение в России, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
- Благодаря западному оружию Украина получила преимущество в дальности и точности наведения артиллерии, ракет и беспилотников на херсонском направлении.
- По данным оперативного командования "Юг", войск РФ под Херсоном еще "очень много", в том числе и "элита".
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