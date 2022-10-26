Войск РФ под Херсоном еще "очень много", в том числе и "элита": строят новые рубежи – ВСУ

Несмотря на замедление контрнаступления Вооруженных Сил Украины в Херсонской области из-за погодных условий, оно все же продолжается, однако РФ сосредоточила там большое количество сил и средств, в том числе и "элитные" подразделения. Об этом в эфире телемарафона заявила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Комментируя слова министра обороны Алексея Резникова о том, что ухудшение погодных условий замедлило контрнаступление ВСУ, Гуменюк отметила, что на юге продолжается работа по освобождению украинских территорий, несмотря на то, что погода действительно определенным образом влияет на скорость продвижения украинских сил. И все же погода не останавливает это продвижение, подчеркнула Гуменюк.

"Сейчас провозгласить какие-либо освобожденные территории мы не можем, потому что мы проводим работу по правому берегу, а на левом – остается враг. Там достаточно мощные, плотные и укрепленные позиции. Огласив освобождение территорий, мы обозначаем места, где они смогут наносить поражение. Именно поэтому эта часть военной операции опять требует информационной тишины", – сказала Гуменюк.

Отвечая на вопрос, к чему готовятся оккупанты – к битве или отступлению – Гуменюк сказала, что армии РФ ничего не мешает делать это одновременно. По ее словам, на юге россияне укрепили свои позиции, в том числе и элитными подразделениями – десантно-штурмовыми и десантно-парашютными. Сейчас оккупанты готовятся удерживать Херсон, так как его потеря будет "критическим ударом" для РФ.

"Несмотря на то, что мы все это время продолжали огневой контроль и поражение определенных позиций, их (российских войск. – Ред.) все еще очень много. Они немного расслоились сейчас и выстраивают новые оборонные рубежи. Вполне вероятно, что они получили задание держаться до последнего", – сказала Гуменюк.

24 октября в ОК "Юг" сообщали, что украинские военные готовят условия для наступления.

Министр обороны Алексей Резников уверен, что ВСУ освободят Херсонскую область, но признает – кампания на юге замедлилась, так как россияне используют оросительные каналы как траншеи. Также замедляют наступление дожди, отметил министр.

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.