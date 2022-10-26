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В Херсонской области нас немного замедлили дожди, но мы наступаем шаг за шагом – Резников

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2022, 08:36
В Херсонской области нас немного замедлили дожди, но мы наступаем шаг за шагом – Резников - Фото
Алексей Резников (скриншот)

Дождливая погода "немного замедлила" деоккупацию захваченных Россией территорий в Херсонской области, но, невзирая на трудности, Вооруженные Силы Украины успешно применяют на южном фронте тактику малых шагов. Об этом рассказал каналу Fox News министр обороны Алексей Резников.

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По его словам, полномасштабная война России против Украины проходит "третий этап".

Если на первом задачей было остановить армию оккупантов, на втором – стабилизировать ситуацию по всей длине фронта, то на третьем Силы обороны "согласно плану" освобождают захваченные россиянами территории. Попытки наступать враг все еще предпринимает только на Бахмутском и некоторых других участках фронта под Донецком.

"На юге мы тоже продолжаем кампанию контрнаступления. Прямо сейчас погодные условия – я имею в виду дожди... Нас это немного замедлило", – сказал глава Минобороны.

Однако ВСУ продолжают использовать тактику пошагового освобождения сел "километр за километром", добавил он.

"Шаг за шагом. И мы продолжим это делать", – пообещал Резников.

Євген Пилипенко
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Алексей Резников война погода дождь непогода южный фронт
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