В Херсонской области нас немного замедлили дожди, но мы наступаем шаг за шагом – Резников

Дождливая погода "немного замедлила" деоккупацию захваченных Россией территорий в Херсонской области, но, невзирая на трудности, Вооруженные Силы Украины успешно применяют на южном фронте тактику малых шагов. Об этом рассказал каналу Fox News министр обороны Алексей Резников.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, полномасштабная война России против Украины проходит "третий этап".

Если на первом задачей было остановить армию оккупантов, на втором – стабилизировать ситуацию по всей длине фронта, то на третьем Силы обороны "согласно плану" освобождают захваченные россиянами территории. Попытки наступать враг все еще предпринимает только на Бахмутском и некоторых других участках фронта под Донецком.

"На юге мы тоже продолжаем кампанию контрнаступления. Прямо сейчас погодные условия – я имею в виду дожди... Нас это немного замедлило", – сказал глава Минобороны.

Однако ВСУ продолжают использовать тактику пошагового освобождения сел "километр за километром", добавил он.

"Шаг за шагом. И мы продолжим это делать", – пообещал Резников.

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.