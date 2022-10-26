Резников уверен, что Украина получит танки Abrams и самолеты F-16. Говорит об "оптимизме"

Министр обороны Алексей Резников выразил уверенность, что Украина получит от союзников танки Abrams, а также самолеты типа F-15 или F-16 — он заявил, что рассчитывает на лидерство США в этом вопросе. Об этом он сказал в интервью Politico.

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По его словам, Вашингтону придется "проложить путь" в вопросе поставок Украине западных танков и истребителей — только тогда союзники последуют примеру США.

"Я очень оптимистичен в том, что танки Abrams возможны в будущем, и я уверен, что истребители, такие как F-16, F-15 или Gripen из Швеции, также будут возможны", — сказал Резников.

Он отметил, что многие из вооружений, которые считались невозможными, в итоге попали в руки Вооруженных Сил Украины.

"Так что для меня это пример того, что если вы слышите, что это невозможно, значит, это будет возможно в будущем", — считает министр.

Резников заявил, что "самым важным решением" в ближайшее время должно быть согласование передачи Украине основного боевого танка западного образца, для чего, в первую очередь, нужно политическое решение от США.

"Я уверен, что после того, как прибудет первый "Абрамс", у нас появятся "Леопарды", "Мардеры" и другие типы тяжелой бронетехники. У нас есть боевой полигон в Украине во время этой войны. Я думаю, что все видят, как мы используем эти системы, вы знаете, что у нас есть восемь различных 155-мм артиллерийских систем в полевых условиях", — резюмировал он.

Недавно немецкий канцлер Олаф Шольц в дополнение к ранее озвученным причинам нежелания поставить Украине танки Leopard 2 назвал и то, что он учитывает мнение "до трети" сограждан, которые не хотят, чтобы Германия помогала ВСУ вооружениями.

Украина продолжает запрашивать у Германии современные танки Leopard 2 и БМП Marder, но Берлин под разными предлогами отказывает. Советник главы ОП Подоляк заявил, что "круговые поставки" не работают, и Украина "ждет слова Германии".

16 сентября Германия и Греция согласовали круговые поставки Украине бронетехники: Греция передаст Украине 40 советских боевых машин пехоты БМП-1, а вместо них получит от Германии более современные БМП Marder.

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Дмитро Гриниченко

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