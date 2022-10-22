Почему Берлин не дает ВСУ танки Leopard: Шольц сослался на "20-30%" немцев, которые против

Немецкий канцлер Олаф Шольц в дополнение к ранее озвученным причинам нежелания поставить Украине танки Leopard 2 назвал и то, что он учитывает мнение "до трети" сограждан, которые не хотят, чтобы Германия помогала ВСУ вооружениями. Об этом он рассказал Welt.

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Интервьюер начал задавать вопрос так: "Мы знаем, что следующий вопрос вас раздражает, но все же...", коротко объяснив для читателей, в чем преимущество современных танков над старыми советскими, которые Запад передает Украине по "обмену кольцами" (то есть страна НАТО, передающая старые танки Украине, получает от Германии современные танки взамен).

"Итак, речь идет о сохранении жизней экипажа. Почему вы до сих пор отказываете Украине в танках западного образца?" – спросил журналист Welt.

Шольц ответил, что поставки по "обмену колец" позволили передать более 100 танков, которые "можно было использовать сразу", так как не нужно было обучать украинцев работать на них: "Логистика, запчасти, боеприпасы для этих танков российского или постсоветского производства есть в Украине".

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Он снова повторил, что Берлин не станет "действовать в одиночку", то есть Германия не будет первой из стран, которые передадут современную бронетехнику Украине.

Канцлер также привел еще один аргумент, которые ранее не затрагивал: "Мое впечатление от бесед с нашими гражданами: от 20 до 30 процентов не согласны ни с политикой санкций, ни с поставками оружия. Среди них избиратели практически всех политических направлений – от ХДС/ХСС, СвДП, Зеленых, а также от СДПГ".

Глава немецкого правительства заявил, что он "часто спорит с сомневающимися и объясняет причины наших решений".

"Очень многие считают взвешенный курс правительства правильным. Это широко распространенное мнение. Мы не должны упускать это из виду, если мы хотим держаться вместе как общество", – подытожил он.

Євген Пилипенко

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