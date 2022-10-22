UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Шмыгаль попросил у Германии новые боеприпасы к IRIS-T. Упомянул "миграционное цунами"

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2022, 12:56
Шмыгаль попросил у Германии новые боеприпасы к IRIS-T. Упомянул
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Премьер-министр Денис Шмыгаль попросил Германию срочно поставить Украине дополнительные боеприпасы к системе противовоздушной обороны IRIS-T и заявил, что обстрелы критической инфраструктуры россиянами могут спровоцировать новое "миграционное цунами" в Европе. Об этом он сказал в интервью Frankfurter Allgemeine, передает Spiegel.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Россия хочет ввергнуть Украину в гуманитарную катастрофу обстрелами гражданской инфраструктуры. Он отметил, что это может спровоцировать новую волну беженцев в Европу и попросил Германию в течении нескольких дней доставить новые боеприпасы для системы IRIS-T.

"Россия хочет устроить Украине холодную зиму, когда многие люди могут буквально замерзнуть насмерть. Если в Украине не будет электричества, отопления или воды, это может привести к гуманитарной катастрофе, какой Европа не видела со времен Второй мировой войны", — сказал премьер.

Шмыгаль подчеркнул, что IRIS-T уже "спасла огромное количество жизней", однако Украина "с нетерпением" ждет новых боеприпасов, которые нужны стране прямо сейчас.

Читайте также: Удары по Украине. ПВО уничтожила 13 ракет Х-555 и пять "Калибров" — всего было 33 пуска 

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Украина Германия война военная помощь Денис Шмыгаль IRIS-T
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 