Шмыгаль попросил у Германии новые боеприпасы к IRIS-T. Упомянул "миграционное цунами"

Премьер-министр Денис Шмыгаль попросил Германию срочно поставить Украине дополнительные боеприпасы к системе противовоздушной обороны IRIS-T и заявил, что обстрелы критической инфраструктуры россиянами могут спровоцировать новое "миграционное цунами" в Европе. Об этом он сказал в интервью Frankfurter Allgemeine, передает Spiegel.

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По его словам, Россия хочет ввергнуть Украину в гуманитарную катастрофу обстрелами гражданской инфраструктуры. Он отметил, что это может спровоцировать новую волну беженцев в Европу и попросил Германию в течении нескольких дней доставить новые боеприпасы для системы IRIS-T.

"Россия хочет устроить Украине холодную зиму, когда многие люди могут буквально замерзнуть насмерть. Если в Украине не будет электричества, отопления или воды, это может привести к гуманитарной катастрофе, какой Европа не видела со времен Второй мировой войны", — сказал премьер.

Шмыгаль подчеркнул, что IRIS-T уже "спасла огромное количество жизней", однако Украина "с нетерпением" ждет новых боеприпасов, которые нужны стране прямо сейчас.

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Дмитро Гриниченко

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