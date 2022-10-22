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Армия России ударила по Ковелю на Волыни. В городе начались проблемы со светом и водой

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22.10.2022, 10:19
Армия России ударила по Ковелю на Волыни. В городе начались проблемы со светом и водой - Фото
Дым над Ковелем (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Ковелю Волынской области — в городе начались проблемы со светом и водой. Об этом сообщил городской голова Игорь Чайка. 

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По его словам, жителям стоит запастись водой и зарядить все устройства, пока не будет возобновлена подача электроэнергии. 

Он призвал не снимать работу противовоздушной обороны или результаты прилетов ракет. Специальные службы уже работают в городе.

Глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко подтвердил удары по региону. 

Чиновник заявил, что в отдельных населенных пунктах пропали свет и вода, а также ухудшилась связь. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и не пренебрегать сигналами тревоги. 

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Дмитро Гриниченко
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ракетные удары война Волынская область критическая инфраструктура
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