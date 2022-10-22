Армия России ударила по Ковелю на Волыни. В городе начались проблемы со светом и водой

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Ковелю Волынской области — в городе начались проблемы со светом и водой. Об этом сообщил городской голова Игорь Чайка.

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По его словам, жителям стоит запастись водой и зарядить все устройства, пока не будет возобновлена подача электроэнергии.

Он призвал не снимать работу противовоздушной обороны или результаты прилетов ракет. Специальные службы уже работают в городе.

Глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко подтвердил удары по региону.

Чиновник заявил, что в отдельных населенных пунктах пропали свет и вода, а также ухудшилась связь. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и не пренебрегать сигналами тревоги.

Также россияне ударили по Луцку, Ровно и Хмельницкому — там перебои со светом и водой.

22 октября, утром снова критически увеличилось потребление электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. Поэтому Укрэнерго вводит временное ограничение потребления в этих регионах.

С 07:00 до 23:00 украинцев просят экономить электроэнергию в связи с дефицитом мощности в украинской системе энергоснабжения. Возможны временные отключения света.

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Дмитро Гриниченко

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