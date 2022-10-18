Зеленский: Россия разрушила 30% электростанций Украины. Переговоров с Путиным не будет
18.10.2022, 12:36
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)
Президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты разрушили 30% украинских электростанций с 10 октября. Об этом он написал в Twitter.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, российские террористические акты нацелены на энергетическую и критическую инфраструктуру.
Он отметил, что с начала массированных ракетных атак 10 октября в Украине уже разрушено 30% электростанций, что привело к массовым отключениям света по всей стране.
"Места для переговоров с путинским режимом не осталось", — написал Зеленский.
- 18 октября, около 09:00, на левом берегу в Киеве прогремели по меньшей мере три взрыва. В ОП сообщили об атаке россиян и "прилетах", не уточняя тип вооружения врага.
- 18 октября в Житомире раздались взрывы, по предварительным данным, оккупанты нанесли удар по объекту энергетики.
- В Днепре также перебои с электроэнергией и водоснабжением из-за утренних обстрелов оккупантов.
- В результате ракетного удара по Деснянскому району Киева, на Троещине есть перебои со светом, а также проблемы с водой на левом берегу, сообщили в компании ДТЭК "Киевские электросети".
Читайте также: Украине стоит быть готовой к отключениям света, тепла и воды. Ситуация критическая — ОП
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Менеджер з продажу рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии