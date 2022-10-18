Зеленский: Россия разрушила 30% электростанций Украины. Переговоров с Путиным не будет

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты разрушили 30% украинских электростанций с 10 октября. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, российские террористические акты нацелены на энергетическую и критическую инфраструктуру.

Он отметил, что с начала массированных ракетных атак 10 октября в Украине уже разрушено 30% электростанций, что привело к массовым отключениям света по всей стране.

"Места для переговоров с путинским режимом не осталось", — написал Зеленский.

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Дмитро Гриниченко

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