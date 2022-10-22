В Луцке, Ровно и Хмельницком прогремели взрывы. РФ бьет по энергетике — перебои со светом
В Луцке, Ровенской области и Хмельницком несколько взрывов после объявления воздушной тревоги, поднимается дым, начались перебои со светом. Об этом сообщает Суспильне.
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Жители Луцка слышали несколько взрывов, после чего в некоторых районах начались перебои со светом.
Городской голова Игорь Полищук призвал граждан находиться в укрытиях и пообещал раскрыть детали позже. Местные паблики сообщают о столбе дыма над городом.
В Ровенской области также наблюдаются проблемы с водоснабжением и светом. Кроме этого, взрывы слышали жители Хмельницкого — в городе также начались перебои со светом.
Городской совет призывает жителей запастись водой, потому что в течение часа прекратится водоснабжение.
ОБНОВЛЕНО в 09:48. Полищук сообщил о ракетном ударе по объекту энергетики в Луцке — на месте работают спасатели, в городе частично пропал свет. Он призвал жителей сделать запас воды.
Глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль также подтвердил удар по региону.
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