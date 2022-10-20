Россияне в семь раз увеличили интенсивность ударов крылатыми ракетами – Генштаб

Россияне стали значительно чаще бить крылатыми ракетами по территории Украины – с 10 октября оккупанты выпустили в семь раз больше ракет, чем в первую декаду месяца. Об этом сообщил на брифинге 20 октября заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

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"Анализ применения противником ракетного вооружения за предыдущий период показывает резкое и существенное увеличение его интенсивности", – сказал Громов.

Он отметил, что с 10 октября россияне выпустили по Украине 154 ракеты, что в семь раз больше, чем в первую декаду месяца. С 1 по 10 октября войска РФ выпустили 21 ракету.

Основной тип применяемых Россией ракет в последние время – это крылатые ракеты воздушного базирования. При этом в предыдущий период применение этих ракет вообще не фиксировалось, подчеркнул представитель Генштаба. С 10 октября войска РФ выпустили 83 крылатых ракеты – больше, чем суммарно за четыре предыдущих месяца. В течение июня, июля, августа и сентября РФ применила всего 43 таких ракеты.

Громов сказал, что почти треть (29%) от примененных оккупантами ракет составили крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр", которые в течение предыдущего периода РФ тоже не использовала.

Также, по данным Генштаба, россияне увеличили интенсивность применения крылатых ракет наземного базирования – такими россияне ударили восемь раз, а за предыдущий период было зафиксировано всего одно применение.

Он подчеркнул, что украинские силы противовоздушной обороны сбили 81 российскую ракету, 64% от количества выпущенных.

Россияне стали чаще бить и беспилотниками иранского производства Shahed-136. С 10 октября войска РФ применили 176 таких дронов. Это в два с половиной раза больше, чем с 1 по 10 октября.

Россия вторую неделю подряд прицельно обстреливает украинские электростанции и другую энергетическую инфраструктуру на территории Украины. 18-19 октября Россия атаковала шесть крупных объектов энергетики – в Киеве, Днепре, Курахово, Кривом Роге, Бурштыне и Винницкой области.

Сегодня с 07:00 до 23:00 украинцев просят экономить электроэнергию в связи с дефицитом мощности в украинской системе энергоснабжения. Возможны временные отключения света.

Оксана Житнюк

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