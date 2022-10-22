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Удары по Украине. ПВО уничтожила 13 ракет Х-555 и пять "Калибров" — всего было 33 пуска

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2022, 11:58
Удары по Украине. ПВО уничтожила 13 ракет Х-555 и пять
Стратегический бомбардировщик Ту-160 (Фото: EPA)

Силы противовоздушной обороны уничтожили 18 ракет российских оккупантов во время массированного удара по Украине утром 22 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. 

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Военные заявляют, что в 07:00 противник начал массированный ракетный обстрел Украины и атаковал объекты критической инфраструктуры в разных регионах. 

Россияне пускали ракеты как минимум с десяти стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95 с района Волгодонска Ростовской области — было выпущено 17 крылатых ракет Х-101 (Х-555). 

Также оккупанты выпустили 16 крылатых ракет "Калибр" с кораблей в Черном море. 

На юге, в центральных областях и на западе Украины было сбито 18 ракет противника — 13 Х-101 (Х-555) и пять "Калибров". 

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Дмитро Гриниченко
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