Удары по Украине. ПВО уничтожила 13 ракет Х-555 и пять "Калибров" — всего было 33 пуска

Силы противовоздушной обороны уничтожили 18 ракет российских оккупантов во время массированного удара по Украине утром 22 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что в 07:00 противник начал массированный ракетный обстрел Украины и атаковал объекты критической инфраструктуры в разных регионах.

Россияне пускали ракеты как минимум с десяти стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95 с района Волгодонска Ростовской области — было выпущено 17 крылатых ракет Х-101 (Х-555).

Также оккупанты выпустили 16 крылатых ракет "Калибр" с кораблей в Черном море.

На юге, в центральных областях и на западе Украины было сбито 18 ракет противника — 13 Х-101 (Х-555) и пять "Калибров".

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Дмитро Гриниченко

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