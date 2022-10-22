UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

РФ ударила по энергетике в Одесской и Кировоградской областях, начал пропадать свет — ОВА

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2022, 10:51
РФ ударила по энергетике в Одесской и Кировоградской областях, начал пропадать свет — ОВА - Фото
Ракета (Фото: EPA)

Российские оккупанты нанесли удары по энергетической инфраструктуре в Одесской и Кировоградской областях — в регионах начались перебои со светом. Об этом сообщили главы областных военных администрации Максим Марченко и Андрей Райкович.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам Марченко, противник два раза ударил ракетами по объекту энергетической инфраструктуры, из-за чего в нескольких населенных пунктах Одесской области пропал свет. 

Он отметил, что коммунальные службы и спасатели работают над ликвидацией последствий ударов. Компании ДТЭК и Укрэнерго делают все для восстановления электроснабжения. 

Райкович заявил, что оккупанты ударили по энергетическим объектам в Кропивницком и Головановском районах.

Он призвал предприятия, собственников больших торговых сетей, заведений общепита и всех жителей существенно сократить потребление электроэнергии и предупредил, что отключения света в регионе уже начались. 

Читайте также: Зеленский: Россия разрушила 30% электростанций Украины. Переговоров с Путиным не будет

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ракетные удары Кировоградкая область война одесская область критическая инфраструктура отключения света
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 