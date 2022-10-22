РФ ударила по энергетике в Одесской и Кировоградской областях, начал пропадать свет — ОВА
Российские оккупанты нанесли удары по энергетической инфраструктуре в Одесской и Кировоградской областях — в регионах начались перебои со светом. Об этом сообщили главы областных военных администрации Максим Марченко и Андрей Райкович.
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По словам Марченко, противник два раза ударил ракетами по объекту энергетической инфраструктуры, из-за чего в нескольких населенных пунктах Одесской области пропал свет.
Он отметил, что коммунальные службы и спасатели работают над ликвидацией последствий ударов. Компании ДТЭК и Укрэнерго делают все для восстановления электроснабжения.
Райкович заявил, что оккупанты ударили по энергетическим объектам в Кропивницком и Головановском районах.
Он призвал предприятия, собственников больших торговых сетей, заведений общепита и всех жителей существенно сократить потребление электроэнергии и предупредил, что отключения света в регионе уже начались.
- Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Ковелю Волынской области — в городе начались проблемы со светом и водой.
- Также россияне ударили по Луцку, Ровно и Хмельницкому — там перебои со светом и водой.
- С 07:00 до 23:00 украинцев просят экономить электроэнергию в связи с дефицитом мощности в украинской системе энергоснабжения. Возможны временные отключения света.
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