Мельник призвал Шольца создать альянс для поставок Украине танков Leopard 2
Украина просит канцлера Германии Олафа Шольца создать "европейский танковый альянс", который позволил бы передать Украине две сотни танков Leopard 2. Об этом в прощальном интервью Die Welt рассказал бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник.
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"Десяток стран [Европы] имеют 2000 танков Leopard 2. Если бы каждая из этих стран уступила примерно 10% от этого Украине, мы могли бы создать целую армию из 200 и более танков, чтобы быстрее освободить оккупированные территории", – сказал Мельник.
По его словам, поставки бронетехники – один из приоритетов военной помощи для Украины.
"Нам сейчас нужно все, что можно быстро доставить: танки Leopard-2, БМП Marder, еще больше артиллерии и больше боеприпасов", – сказал Мельник.
Он добавил, что Украина рассчитывает на военную поддержку со стороны Германии и в долгосрочной перспективе, особенно для военно-морских и воздушных сил.
"Потому что немецкие корабли, корветы, фрегаты и подводные лодки – лучшие в мире. То же касается воздушных сил Германии. Все это нужно заказывать на годы вперед, так как такую военную технику очень долго ждут", – сказал Мельник.
По его словам, это его последняя просьба к немецкой коалиции.
- Украина давно просит у Германии современные танки Leopard 2 и БМП Marder, но Берлин под разными предлогами отказывает.
- Глава канцелярии канцлера ФРГ Олафа Шольца 15 октября заявил, что танки Leopard 2 не "вундерваффе", которая может закончить войну.
- Шольц неоднократно говорил, что Германия будет поддерживать Украину вооружением, но не хочет делать это самостоятельно.
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