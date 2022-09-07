Германия будет поддерживать Украину, сколько потребуется, но не в одиночку – Шольц

Германский канцлер Олаф Шольц заверил Украину в долгосрочной поддержке вооружениями, но снова отказался от поставок Силам обороны современных танков Leopard 2. Как заявил глава немецкого правительства на дебатах в Бундестаге, должны быть скоординированные действия союзников по поддержке ВСУ, а не самостоятельные решения Берлина.

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В ответ на критику со стороны лидера оппозиции Фридриха Мерца, главы Христианско-демократического союза, Шольц заявил, что Германия "уже поставила самое современное оружие, в котором нуждается Украина", и поддерживает ее вместе с союзниками, делая это "давно и эффективно".

"Мы поддерживаем Украину и будем делать это столько, сколько будет необходимо. Это наша обязанность", – подчеркнул канцлер.

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При этом он напомнил о своем принципе, что Германия не должна действовать в этом в одиночку, потому что иначе это "было бы серьезной ошибкой".

Обращаясь к депутатской группе ХДС/ХСС, он сказал: "Любой, кто выступает за то, чтобы действовать в одиночку, не должен управлять этой страной".

Лидер фракции СвДП Кристиан Дюрр в своем выступлении заявил, что встретился на выходных с премьером Денисом Шмыгалем, и считает бесполезными требования некоторых политиков на Западе "работать над перемирием": "Россия хочет этой войны именно такой, какая она есть сейчас".

6 сентября власти ФРГ сообщили, что передали ВСУ первый контрбатарейный радар Cobra и еще пять зениток Gepard.

8 сентября на базе США в Рамштайне (ФРГ) состоится пятая встреча антипутинской коалиции.

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Євген Пилипенко

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