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Германия передала ВСУ первый контрбатарейный радар Cobra и еще пять зениток Gepard

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2022, 21:09
Германия передала ВСУ первый контрбатарейный радар Cobra и еще пять зениток Gepard - Фото
Контрбатарейный радар Cobra (фото: Википедия)

Вооруженные Силы Украины за последнюю неделю получили от Германии еще четыре зенитных самоходных артиллерийских установки Gepard, а также первый контрбатарейный радар Cobra. Об этом сообщается на сайте правительства Германии.

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В целом Украине передано уже 20 зенитных пушек из 30 обещанных Германией, а также 4000 из 10000 снарядов к ним.

Радар Cobra, полученный от Германии, – это станция контрбатарейной борьбы, которая способна определять позиции артиллерийских средств противника. Она разработана консорциумом Thales, Airbus Defence and Space and Lockheed Martin для вооруженных сил Франции, Германии и Великобритании. Также несколько единиц таких радаров приобрела Турция.

Украина стала пятой страной мира, на вооружении которой стоит Cobra.

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Андрій Водяний
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Германия оружие военная помощь Gepard COBRA
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