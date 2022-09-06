Германия передала ВСУ первый контрбатарейный радар Cobra и еще пять зениток Gepard

Вооруженные Силы Украины за последнюю неделю получили от Германии еще четыре зенитных самоходных артиллерийских установки Gepard, а также первый контрбатарейный радар Cobra. Об этом сообщается на сайте правительства Германии.

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В целом Украине передано уже 20 зенитных пушек из 30 обещанных Германией, а также 4000 из 10000 снарядов к ним.

Радар Cobra, полученный от Германии, – это станция контрбатарейной борьбы, которая способна определять позиции артиллерийских средств противника. Она разработана консорциумом Thales, Airbus Defence and Space and Lockheed Martin для вооруженных сил Франции, Германии и Великобритании. Также несколько единиц таких радаров приобрела Турция.

Украина стала пятой страной мира, на вооружении которой стоит Cobra.

4 сентября премьер-министр Денис Шмигаль после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что между Украиной и Германией есть общее видение поставок тяжелого вооружения.

6 сентября Шольц заявил, что Германия готова помогать Украине артиллерией и системами противовоздушной обороны.

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Андрій Водяний

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