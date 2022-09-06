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Не танки. Шольц заявил, что Германия хочет помогать Украине артиллерией и ПВО

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2022, 19:33
Не танки. Шольц заявил, что Германия хочет помогать Украине артиллерией и ПВО - Фото
Фото: EPA

Канцлера Германии Олафа Шольца спросили, почему его страна до сих пор не предоставила Украине танки или боевые самолеты. Он ответил, что Германия хотела бы сосредоточиться на поставках артиллерии и систем противовоздушной обороны, говорится на сайте Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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"Мы делаем то, что нужно и правильно. Но определенное разделение труда имеет смысл. Германия могла бы сделать акцент на противовоздушной обороне и артиллерии", – сказал Шольц.

Он напомнил статью президента США Джо Байдена в New York Times о том, что будут делать и чего не будут делать США для Украины, и сказал, что может подписаться под ней.

"Мы поддерживаем Украину всем необходимым для обороны. В то же время мы должны предотвратить эскалацию, которая привела бы к войне между Россией и НАТО", — сказал Шольц.

Он добавил, что Германия будет тесно координировать предоставление помощи Украине с союзниками.

Шольц заверил, что Германия поддерживает усилия Украины по защите своей цельности и суверенитета. По словам канцлера, Украина не примет "никакого продиктованного Россией мира", как и Германия.

Андрій Водяний
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Германия оружие танки военная помощь олаф шольц
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