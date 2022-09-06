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Невелики шансы, что Шольц даст Украине вооружиться современными танками Leopard 2 – Welt

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2022, 09:44
Невелики шансы, что Шольц даст Украине вооружиться современными танками Leopard 2 – Welt - Фото
Олаф Шольц на фоне зенитного танка Gepard (фото - ЕРА)

Невелики шансы на то, что германский канцлер Олаф Шольц все-таки вскоре одобрит поставки Вооруженным Силам Украины современных немецких танков Leopard 2 или хотя бы устаревших Leopard 1. Об этом, ссылаясь на источники в украинских правительственных кругах, пишет Die Welt.

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Издание напомнило, что на прошлых выходных Берлин посетил премьер Денис Шмыгаль, который "абсолютно конструктивно" поговорил с Шольцем насчет танков и после визита был настроен якобы оптимистично в этом плане.

"Но, как стало известно Welt из украинских правительственных кругов, шансы на прорыв невелики. Канцлер не взял на себя никаких обязательств по запрошенной поставке Leopard 2. Разговор с Шольцем насчет этого был "общим и неопределенным", и [у канцлера] не было "вообще никакого желания" менять позицию по танкам", – пишет газета.

Ей подтвердили в киевских правительственных кругах, что Шольцу предложили, чтобы Leopard 2 поставлялись непосредственно немецкой промышленностью.

В Welt напомнили, что оружейная компания Krauss-Maffei Wegmann предлагала это еще 8 апреля. KMW готова поставить в Украину 100 танков Leopard 2A7, включая запчасти и учебные модули, на общую сумму 1,55 млрд евро. Первые экземпляры будут готовы к поставке через 36 месяцев после подписания контракта. Последний танк должен быть поставлен в течение 65 месяцев. Пока компания не подала заявку на экспорт в правительство.

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Welt пишет, что Шольц "долгое время вообще отказывался от поставок тяжелого вооружения", хотя в первые дни после начала тотальной войны немецкие оружейники дали понять правительству, что готовы поставлять ВСУ танки со своих складов.

Но Берлин не ответил на предложения, пишут в статье, и только после того, как Украина сама получила эти предложения, Шольцу пришлось оправдываться – мол, "ФРГ не должна поставлять тяжелое вооружение в одиночку", "это поставило бы под угрозу безопасность НАТО", "украинцы все равно не умеют обращаться с таким оружием", и так далее.

Еще в апреле Украина получила предложения от Rheinmetall о поставке 100 БМП Marder и 88 танков Leopard 1, включая учебные и боеприпасы, на общую сумму 268 млн евро. Производитель утверждал, что все будет "быстро доступно". Были немедленно поданы заявки на экспорт, "но последние пять месяцев канцлер никак не отреагировал", пишет издание.

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Вместо этого Шольц придумал в апреле обмен – страны восточной Европы дают Украине старые советские танки, а Берлин неспешно дает им взамен современную немецкую технику.

В Welt напомнили, как в конце августа канцлер говорил, почему ФРГ не дает Украине напрямую танки: "Мы не будем действовать в одиночку, но всегда ориентируемся на то, что делают наши союзники".

"Говоря простым языком: пока США не поставят танки напрямую в Украину, не будет и Германия. Но Шольц использует этот аргумент, чтобы отказаться как от поставок бронетранспортеров, так и от боевых танков", – пишут в издании.

При этом Германия с середины августа поставляет ВСУ БТР М113 американского производства – модель, очень похожую на Marder. В Украине, пишет Welt, не понимают, почему тогда заявка на 100 Marder до сих пор игнорируется.

8 сентября на базе США в Рамштайне состоится пятая встреча антипутинской коалиции. "Как единодушно стало известно Welt из американских и украинских правительственных кругов, прорыва по части танков ждать не приходится", – резюмируют в статье.

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Євген Пилипенко
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