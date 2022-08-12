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"Тектонический и философский сдвиг". У Резникова описали, к чему идет Европа из-за войны

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2022, 10:31
Алексей Резников в Копенгагене (фото - ЕРА)

Европа "очень медленно, но приходит к осознанию России как экзистенциальной угрозы", и что время точечных соглашений о помощи Украине проходит: на смену должна прийти сетевая интеграция в сфере безопасности. Как написал в Facebook Алексей Копытько, советник министра обороны Алексея Резникова, "углубление" формата Рамштайн, заточенного под кратко- и среднесрочную помощь, до уровня Копенгагена – это "в перспективе тектонический и философский сдвиг".

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11 августа 2022 года в столице Дании 26 стран (преимущественно из северной и восточной Европы) провели встречу о долгосрочной поддержке Украины вне рамок Рамштайна. На ней собрали $1,5 млрд помощи силам обороны.

По словам советника главы МО, Рамштайн/Копенгаген показали "уязвимость" механизмов ООН, НАТО и ЕС, так как в Альянсе, например, "какая-то небольшая страна может заблокировать общее решение".

В этом плане упомянутые выше саммиты – это отсутствие формальных обязательств: там действуют "джентльменские договоренности на основе лидерства и понимания общих целей", отметил Копытько.

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Копытько считает, что долгосрочное сотрудничество союзников в подобных форматах – "общий интерес с большим потенциалом".

По его словам, параллельно с добыванием оружия и решением горящих прикладных задач "нарабатывается критическая масса связей, проектов, которые органически "втягивают" Украину в европейское пространство безопасности. Или наоборот – "присоединяют" Европу к нам".

Задача Украины – закрепить и развивать эти связи, "чтобы они автоматически подхватывались даже при смене команд", резюмировал советник Резникова.

Евгений Пилипенко
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война минобороны поддержка стратегия военная помощь союзники Копенгаген рамштайн Алексей Копытько
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