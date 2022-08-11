На встрече в Копенгагене договорились о помощи Украине на сумму более $1,55 млрд

Группа из 26 стран на встрече в Копенгагене обязалась оказать Украине помощь на сумму более $1,55 млрд. Об этом заявил министр обороны Дании Мортен Бодсков после встречи министров из союзных стран в Копенгагене, на которой обсуждалась долгосрочная поддержка Украины, включая военную подготовку и поставки оружия, сообщает CNN.

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"Сегодня участники выделили Украине более 1,5 млрд евро. Соединенное Королевство создает фонд для сбора средств для увеличения производства вооружений", — сказал он на совместной с министрами обороны Украины и Великобритании Алексеем Резниковым и Беном Уоллесом пресс-конференции.

Резников заявил, что "удовлетворен результатами" донорской конференции.

"Я рад, что у всех нас есть здравый смысл, что нет времени на усталость, потому что это марафон. Для марафона нужна энергия, и, честно говоря, основная энергия в данном случае – это деньги. Наши партнеры знают, что мы нуждаемся в финансировании, и они озвучили готовность поддержать нас финансово", – добавил Резников.

Сегодня, 11 августа, в Копенгагене стартовала оборонная конференция североевропейских союзников по поддержке Украины, в которой участвуют более 20 стран.

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Вадим Ребрина

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