Дополнение к Рамштайн: В Копенгагене проходит встреча министров по оружию для Украины

В Копенгагене проходит совещание министров обороны Великобритании Бена Уоллеса, Украины Алексея Резникова и Дании Мортена Бодскова. Об этом сообщило в Twitter Минобороны Британии.

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Сообщается, что встреча трех министров обороны посвящена плану оказания Украине долговременной финансовой и военной помощи.

Одновременно с началом встречи в медиа появилось заявление министра обороны Великобритании о том, что Британия отправит в Украину дополнительные реактивные системы залпового огня (РСЗО) и боеприпасы для них. Об этом сообщают Reuters и CNN.

Уоллес сообщил, что Великобритания передаст Украине РСЗО, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км.

Он также сказал, что Украина получит "значительное количество высокоточных ракет M31A1, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км", что позволит эффективно защищаться от российской тяжелой артиллерии.

В заявлении Уоллеса сказано, что "этот транш военной помощи позволит ВСУ защищаться от российской агрессии и неизбирательного применения (Россией. – Ред.) дальнобойной артиллерии".

10 августа Уоллес подтвердил журналистам, что Британия готовит очередной пакет военной помощи Украине, в который войдут три РСЗО, а также значительное количество ракет к ним.

Сергей Бережной

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