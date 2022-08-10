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Британия даст Украине еще три РСЗО и снаряды к ним – Уоллес

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2022, 23:28
Британия даст Украине еще три РСЗО и снаряды к ним – Уоллес - Фото
Бен Уоллес (Фото: EPA)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил BBC, что отправит Украине еще три реактивные системы залпового огня, а также значительное количество ракет к ним.

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По его словам, это высокоточное оружие уже помогает Украине поражать российские поставки боеприпасов и командные центры.

Уоллес сказал, что Британия "очень довольна" тем, как Украина использует ракетные установки, предоставленные Западом. Он отметил, что это часть перехода Украины от использования старого оружия советской эпохи к современному оружию НАТО.

"Наша непрерывная поддержка направляет очень четкое сообщение: Британия и международное сообщество остаются против этой незаконной войны и будут стоять бок о бок, оказывая оборонную военную помощь Украине, чтобы помочь ей защититься от вторжения Путина", – сказал Уоллес.

Вадим Ребрина
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РСЗО Бен Уоллес
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