Британия даст Украине еще три РСЗО и снаряды к ним – Уоллес

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил BBC, что отправит Украине еще три реактивные системы залпового огня, а также значительное количество ракет к ним.

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По его словам, это высокоточное оружие уже помогает Украине поражать российские поставки боеприпасов и командные центры.

Уоллес сказал, что Британия "очень довольна" тем, как Украина использует ракетные установки, предоставленные Западом. Он отметил, что это часть перехода Украины от использования старого оружия советской эпохи к современному оружию НАТО.

"Наша непрерывная поддержка направляет очень четкое сообщение: Британия и международное сообщество остаются против этой незаконной войны и будут стоять бок о бок, оказывая оборонную военную помощь Украине, чтобы помочь ей защититься от вторжения Путина", – сказал Уоллес.

В начале июня Великобритания решила передать Украине три реактивных системы залпового огня M270. Они способны поражать цели на расстоянии до 80 км и имеют большую точность, чем советские аналоги.

Вадим Ребрина

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