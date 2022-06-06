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Стреляют дальше и точнее. Британия решила передать Украине три ракетных системы M270 – BBC

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2022, 06:53
Стреляют дальше и точнее. Британия решила передать Украине три ракетных системы M270 – BBC - Фото
Фото: британская армия

Великобритания решила передать Украине три реактивных системы залпового огня M270. Они способны поражать цели на расстоянии до 80 км и имеют большую точность, чем советские аналоги, которые есть у Вооруженных Сил Украины. Официально количество M270 не называют, это информация источников BBC.

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Поставка состоится в тесной координации с решением США, которые предоставляют Украине четыре системы HIMARS.

Ранее Великобритания предоставила Украине более 5 000 переносных противотанковых комплексов Nlaw, которые с начала большой войны играют важную роль в сдерживании российских наземных атак. Другие системы вооружения, которые передало британское правительство, включат ракеты малой дальности Brimstone 1, бронеавтомобили Mastiff и системы противовоздушной обороны с ракетами Starstreak.

В целом Великобритания предоставила Украине военную помощь на сумму 750 млн фунтов стерлингов.

М270 MLRS (аббревиатура от Multiple Launch Rocket System) – американская РСЗО калибра 227 мм с дальностью стрельбы 2-80 км. Может нести 12 снарядов.

Читайте также: Украина сама будет решать, на какое расстояние стрелять из HIMARS – посол США

Андрей Водяный
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Великобритания оружие РСЗО военная помощь m270
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