Стреляют дальше и точнее. Британия решила передать Украине три ракетных системы M270 – BBC

Великобритания решила передать Украине три реактивных системы залпового огня M270. Они способны поражать цели на расстоянии до 80 км и имеют большую точность, чем советские аналоги, которые есть у Вооруженных Сил Украины. Официально количество M270 не называют, это информация источников BBC.

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Поставка состоится в тесной координации с решением США, которые предоставляют Украине четыре системы HIMARS.

Ранее Великобритания предоставила Украине более 5 000 переносных противотанковых комплексов Nlaw, которые с начала большой войны играют важную роль в сдерживании российских наземных атак. Другие системы вооружения, которые передало британское правительство, включат ракеты малой дальности Brimstone 1, бронеавтомобили Mastiff и системы противовоздушной обороны с ракетами Starstreak.

В целом Великобритания предоставила Украине военную помощь на сумму 750 млн фунтов стерлингов.

М270 MLRS (аббревиатура от Multiple Launch Rocket System) – американская РСЗО калибра 227 мм с дальностью стрельбы 2-80 км. Может нести 12 снарядов.

5 июня Владимир Путин предупредил, что Россия ответит ударами по тем целям, которые она "пока не трогает", если Запад начнет поставлять Украине ракеты большой дальности.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заверил, что Украина не будет использовать американские РСЗО для ударов по объектам в РФ.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Украина заверила Вашингтон, что не будет использовать HIMARS против целей на российской территории.

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Андрей Водяный

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