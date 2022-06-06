Стреляют дальше и точнее. Британия решила передать Украине три ракетных системы M270 – BBC
Великобритания решила передать Украине три реактивных системы залпового огня M270. Они способны поражать цели на расстоянии до 80 км и имеют большую точность, чем советские аналоги, которые есть у Вооруженных Сил Украины. Официально количество M270 не называют, это информация источников BBC.
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Поставка состоится в тесной координации с решением США, которые предоставляют Украине четыре системы HIMARS.
Ранее Великобритания предоставила Украине более 5 000 переносных противотанковых комплексов Nlaw, которые с начала большой войны играют важную роль в сдерживании российских наземных атак. Другие системы вооружения, которые передало британское правительство, включат ракеты малой дальности Brimstone 1, бронеавтомобили Mastiff и системы противовоздушной обороны с ракетами Starstreak.
В целом Великобритания предоставила Украине военную помощь на сумму 750 млн фунтов стерлингов.
- 5 июня Владимир Путин предупредил, что Россия ответит ударами по тем целям, которые она "пока не трогает", если Запад начнет поставлять Украине ракеты большой дальности.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заверил, что Украина не будет использовать американские РСЗО для ударов по объектам в РФ.
- По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Украина заверила Вашингтон, что не будет использовать HIMARS против целей на российской территории.
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