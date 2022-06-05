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Путин: Если Запад даст Украине дальнобойные ракеты, РФ на это ответит

Цей матеріал також доступний українською
05.06.2022, 12:31
Путин: Если Запад даст Украине дальнобойные ракеты, РФ на это ответит - Фото
Впадимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, 16 мая 2022 года (Фото - скриншот из видеотрансляции)

Если США начнут поставлять Украине ракеты большей дальности, Россия ответит ударами по тем целям, которые она "пока не трогает", сказал российский диктатор Владимир Путин. Его слова цитирует пропагандистский ресурс ТАСС.

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Путин дал интервью пропагандистскому государственному телеканалу Россия-1, в котором высказался о поставках странами Запада современного оружия Украине. 

"Если Запад станет поставлять Киеву ракеты большей дальности, РФ будет делать выводы и наносить удары по тем объектам, которые пока не трогает", – сказал он. 

Путин также сказал, что "поставка американских РСЗО Украине по сути ничего не меняет" так как, по его мнению, "у Киева и раньше были ракеты такой дальности, и они просто восполняют потери".

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев уже заявлял, что в случае применения Украиной американских РСЗО по территории России, Москва ответит ударом "по центрам принятия решений". 

Сергей Бережной
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