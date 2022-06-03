Украинские военные уже учатся использовать HIMARS против оккупантов – ABC

Первая группа украинских военнослужащих начала обучение управлению и применению реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, которые Вооруженные Силы Украины получат от США и, возможно, других союзников по антироссийской коалиции. Новость о тренировках сообщил в Twitter репортер канала АВС при Пентагоне Мэтт Сейлер.

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"По словам высокопоставленного представителя Министерства обороны, украинские силы начали тренировки на HIMARS, отправленных из США", – написал он.

По информации журналиста, американские армейские инструкторы работают с украинцами "в неизвестном месте за пределами США".

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Сейлер добавил, что, по ожиданиям, первый этап обучения займет около трех недель.

2 июня в РФ заявили, что в случае применения Украиной американских РСЗО по территории России, Кремль якобы ответит "ударами по центрам принятия решений" в Киеве и, как намекнули в Москве, за пределами Украины.

Ранее президент Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти РСЗО для ударов вглубь России.

Новый посол США в Киеве Бринк сказала, что решать, на какое расстояние бить из таких систем, будет Украина.

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Евгений Пилипенко

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