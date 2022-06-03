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Украинские военные уже учатся использовать HIMARS против оккупантов – ABC

Цей матеріал також доступний українською
03.06.2022, 09:59
Украинские военные уже учатся использовать HIMARS против оккупантов – ABC - Фото
Доставка РСЗО HIMARS (фото - ЕРА)

Первая группа украинских военнослужащих начала обучение управлению и применению реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, которые Вооруженные Силы Украины получат от США и, возможно, других союзников по антироссийской коалиции. Новость о тренировках сообщил в Twitter репортер канала АВС при Пентагоне Мэтт Сейлер.

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"По словам высокопоставленного представителя Министерства обороны, украинские силы начали тренировки на HIMARS, отправленных из США", – написал он.

По информации журналиста, американские армейские инструкторы работают с украинцами "в неизвестном месте за пределами США".

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Сейлер добавил, что, по ожиданиям, первый этап обучения займет около трех недель.

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Евгений Пилипенко
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война учения вооружение РСЗО военная помощь обучение HIMARS M142
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