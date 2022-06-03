Спикера Госдепа спросили, может ли бить Украина по территории РФ. Ответил уклончиво
Украина дала заверения США, что не будет использовать американские РСЗО для ударов вглубь России. Спикер Госдепа Нед Прайс на брифинге упомянул это обещание, однако не дал четкого ответа – может ли Украина наносить ответные удары по целям в РФ.
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Один из репортеров пытался добиться от Прайса прямого ответа – может ли Украина бить в ответ по территории России, с которой ведутся атаки. Между ними получился такой диалог:
– Имеет ли Украина право реагировать на российские атаки на украинскую территорию, которые осуществляются с российской территории? – спросил репортер.
– Украина имеет право защищаться, – ответил Прайс.
– Но не с вашими ракетами (РСЗО HIMARS. – Ред.)?
– Мы получили заверения (от Украины. – Ред.), что системы, о которых мы объявили, не будут использоваться против российских целей на территории России, но их можно использовать для…
– Даже если эти цели находятся там, откуда осуществляются атаки на Украину?
– Как я уже сказал, к сожалению, неприятным является то, что российские силы во многих местах находятся на суверенной украинской территории на довольно большом расстоянии от российской границы.
– В некоторых случаях это не так. Итак, я думаю, что это был довольно конкретный вопрос: имеет ли Украина право на ответный удар, на самозащиту от атак России, которые осуществляются с территории России?
– Украина имеет полное право защищаться. Мы обеспечиваем Украину именно тем, что ей нужно для выполнения этой миссии по самообороне.
Прайс также отметил, что цель США – сделать все возможное, чтобы положить конец этой войне, поэтому Вашингтон старается укрепить позиции украинцев на поле боя и за столом переговоров.
При этом он подчеркнул: США пытаются быть осторожными, чтобы не сделать ничего, что "напрасно может продлить конфликт". Сейчас, говорит Прайс, войну затягивает лишь РФ.
- США одобрили новый пакет помощи Украине, который включает поставку HIMARS. США поставят к ним снаряды, которые летят на 70+ км, но не ракеты с дальностью до 300 км. Первые четыре РСЗО уже находятся в Европе.
- По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Украина заверила Вашингтон, что не будет использовать HIMARS против целей на российской территории.
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