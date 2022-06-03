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Спикера Госдепа спросили, может ли бить Украина по территории РФ. Ответил уклончиво

Цей матеріал також доступний українською
03.06.2022, 08:28
Спикера Госдепа спросили, может ли бить Украина по территории РФ. Ответил уклончиво - Фото
Нед Прайс (фото - ЕРА)

Украина дала заверения США, что не будет использовать американские РСЗО для ударов вглубь России. Спикер Госдепа Нед Прайс на брифинге упомянул это обещание, однако не дал четкого ответа – может ли Украина наносить ответные удары по целям в РФ.

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Один из репортеров пытался добиться от Прайса прямого ответа – может ли Украина бить в ответ по территории России, с которой ведутся атаки. Между ними получился такой диалог:

– Имеет ли Украина право реагировать на российские атаки на украинскую территорию, которые осуществляются с российской территории? – спросил репортер.

– Украина имеет право защищаться, – ответил Прайс.

– Но не с вашими ракетами (РСЗО HIMARS. – Ред.)?

– Мы получили заверения (от Украины. – Ред.), что системы, о которых мы объявили, не будут использоваться против российских целей на территории России, но их можно использовать для…

– Даже если эти цели находятся там, откуда осуществляются атаки на Украину?

– Как я уже сказал, к сожалению, неприятным является то, что российские силы во многих местах находятся на суверенной украинской территории на довольно большом расстоянии от российской границы.

– В некоторых случаях это не так. Итак, я думаю, что это был довольно конкретный вопрос: имеет ли Украина право на ответный удар, на самозащиту от атак России, которые осуществляются с территории России?

– Украина имеет полное право защищаться. Мы обеспечиваем Украину именно тем, что ей нужно для выполнения этой миссии по самообороне.

Прайс также отметил, что цель США – сделать все возможное, чтобы положить конец этой войне, поэтому Вашингтон старается укрепить позиции украинцев на поле боя и за столом переговоров.

При этом он подчеркнул: США пытаются быть осторожными, чтобы не сделать ничего, что "напрасно может продлить конфликт". Сейчас, говорит Прайс, войну затягивает лишь РФ.

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Марк Сировой
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ВСУ госдеп РСЗО HIMARS Нед Прайс
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