Ответ на HIMARS. РФ грозит новыми ракетными ударами по центрам принятия решений в Украине

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае применения Украиной американских РСЗО по территории России, Москва ответит ударом по центрам принятия решений.

"Если эти виды вооружений будут использованы против российских территорий, в этом случае у вооруженных сил нашей страны не останется иного выбора, кроме как действовать на поражение центров принятия решений", – сказал Медведев.

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По его словам, центры принятия решений в Украине – это, прежде всего, министерство обороны и генштаб, а также центры, которые находятся за пределами Киева.

Реакция Медведева последовала после того, как США согласились поставить Украине передовые ракетные системы HIMARS. Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать их для ударов вглубь России.

Но решать, на какое расстояние стрелять из ракетных систем HIMARS, которые Украина получит от США, будет украинская сторона, считает новый посол США в Украине Бриджит Бринк.

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Роман Брыль

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