Министр обороны Швеции не исключает производство оружия для ВСУ, но "пока рано говорить"

Министр обороны Швеции Петер Хультквист не исключил, что Швеция присоединится к производству оружия для Украины, но "пока рано говорить". Об этом он сказал в Копенгагене на встрече, где обсуждалась долгосрочная поддержка Украины, включая военную подготовку и поставки оружия, сообщает SVT.

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По словам Хультквиста, Словакия, Польша и Чехия уже сообщили, что могут помочь с производством оружия для Украины.

"Речь идет об использовании производственных линий в разных странах для производства оружия, которое можно напрямую поставлять в Украину. Мы рассчитываем, что конфликт будет длительным, и поэтому считаем, что поставки, которые были осуществлены до сих пор, должны быть дополнены прямым производством", – сказал Хультквист.

Комментируя возможность вклада Швеции в производство оружия для Украины, он сказал: "Этого я не исключаю, но пока рано говорить".

На прошлой неделе Швеция объявила, что направит в Великобританию до 120 инструкторов для обучения украинских военнослужащих. Сегодня в Копенгагене Хультквист не исключил, что Стокгольм может расширить свое участие в программе по подготовке ВСУ.

Сегодня, 11 августа, в Копенгагене стартовала оборонная конференция североевропейских союзников по поддержке Украины, в которой участвуют 26 стран. На донорской конференции была утверждена помощь Украине на сумму более $1,55 млрд.

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Оксана Житнюк

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