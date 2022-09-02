Шмыгаль обратился к Шольцу и Байдену: На поле боя нам нужны танки Leopard 2 и Abrams

Украина ждет от германского канцлера Олафа Шольца отмашки на прямые поставки Вооруженным Силам Украины современных танков Leopard 2, а от американского президента Джо Байдена – Abrams. Об этом перед предстоящим визитом в Берлин сказал в интервью dpa премьер Денис Шмыгаль, пишет Deutsche Welle.

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По словам главы Кабмина, который 3 сентября, в субботу, прибудет в Германию, а в воскресенье встретится с Шольцем, официальный Киев надеется, что Запад откорректирует дальнейшую "философию поставок вооружений".

"Под этим я подразумеваю: должны быть поставлены и современные боевые танки. Мы ожидаем, что США поставят нам свои танки Abrams, а из Германии мы ожидаем Leopard 2. Это современные танки, которые нужны Украине на поле боя", – подчеркнул он.

Германия колебалась определенное время, но затем все же поставила Украине немного (как для той протяженности фронта, что в Украине, и той интенсивности боев) тяжелых вооружений: 10 САУ Panzerhaubitze 2000, 15 зенитных танков Gepard, три РСЗО MARS II, три БРЭМ и другое.

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При этом прямые поставки современных танков и боевых машин пехоты по-прежнему – табу для Шольца, который не хочет быть пионером в этом среди стран НАТО (они пока передавали Украине только устаревшие танки и БМП советского образца). Между тем, Испания могла бы отдать свои Leopard 2 с хранения, которые еще нужно "реанимировать", но это не точно.

Шмыгаль считает, что нужно добиться прогресса в поставках напрямую от производителя.

"Германия "добилась огромного прогресса в плане поддержки Украины оружием, но, конечно, мы хотим как можно скорее получить больше оружия и снаряжения", – сказал премьер.

СПРАВКА. Танк Leopard 2A4 имеет высокую надежность, живучесть, отличную огневую мощь, в мировом рейтинге танков, который составляет журнал Military Ordnance, стабильно занимает первое место. Машина относится к дорогостоящим. Вооружение, в частности боеприпасы, от модификации к модификации стабильно находятся на высоком мировом уровне.

Он также призвал Берлин поставить больше современных ЗРК Iris-T, которые там пообещали "вскоре" (четыре единицы). Шмыгаль говорит, что Украине нужно 12 комплексов.

Он призвал немцев "не забывать" о войне в Украине, несмотря на их собственные проблемы из-за нее: "Мы боремся за свободу. Я не думаю, что можно устать бороться за свободу. Мы все в прицеле этого режима. Мы должны стоять вместе и вместе бороться за свободу в Европе".

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Євген Пилипенко

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