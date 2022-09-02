Шмыгаль обратился к Шольцу и Байдену: На поле боя нам нужны танки Leopard 2 и Abrams
Украина ждет от германского канцлера Олафа Шольца отмашки на прямые поставки Вооруженным Силам Украины современных танков Leopard 2, а от американского президента Джо Байдена – Abrams. Об этом перед предстоящим визитом в Берлин сказал в интервью dpa премьер Денис Шмыгаль, пишет Deutsche Welle.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По словам главы Кабмина, который 3 сентября, в субботу, прибудет в Германию, а в воскресенье встретится с Шольцем, официальный Киев надеется, что Запад откорректирует дальнейшую "философию поставок вооружений".
"Под этим я подразумеваю: должны быть поставлены и современные боевые танки. Мы ожидаем, что США поставят нам свои танки Abrams, а из Германии мы ожидаем Leopard 2. Это современные танки, которые нужны Украине на поле боя", – подчеркнул он.
Германия колебалась определенное время, но затем все же поставила Украине немного (как для той протяженности фронта, что в Украине, и той интенсивности боев) тяжелых вооружений: 10 САУ Panzerhaubitze 2000, 15 зенитных танков Gepard, три РСЗО MARS II, три БРЭМ и другое.
Читайте также: Аналитики призвали Байдена срочно дать ВСУ баллистические ракеты ATACMS
При этом прямые поставки современных танков и боевых машин пехоты по-прежнему – табу для Шольца, который не хочет быть пионером в этом среди стран НАТО (они пока передавали Украине только устаревшие танки и БМП советского образца). Между тем, Испания могла бы отдать свои Leopard 2 с хранения, которые еще нужно "реанимировать", но это не точно.
Шмыгаль считает, что нужно добиться прогресса в поставках напрямую от производителя.
"Германия "добилась огромного прогресса в плане поддержки Украины оружием, но, конечно, мы хотим как можно скорее получить больше оружия и снаряжения", – сказал премьер.
Он также призвал Берлин поставить больше современных ЗРК Iris-T, которые там пообещали "вскоре" (четыре единицы). Шмыгаль говорит, что Украине нужно 12 комплексов.
Он призвал немцев "не забывать" о войне в Украине, несмотря на их собственные проблемы из-за нее: "Мы боремся за свободу. Я не думаю, что можно устать бороться за свободу. Мы все в прицеле этого режима. Мы должны стоять вместе и вместе бороться за свободу в Европе".
- Как выразился в середине июля немецкий депутат о политике Берлина: "Никто не понимает, почему не дают ВСУ танки Leopard".
- 25 июля в комитете Бундестага по обороне предложили правительству Германии напрямую передать ВСУ Leopard.
Читайте также: "Полная ерунда", что украинцам нужно долго учиться на Leopard – экс-генерал бундесвера
Комментарии