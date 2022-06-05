UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Испания готова дать Украине 40 танков Leopard и комплексы ПВО Aspide – El Pais

Цей матеріал також доступний українською
05.06.2022, 10:25
Испания готова дать Украине 40 танков Leopard и комплексы ПВО Aspide – El Pais - Фото
Leopard A4 (фото - бундесвер)

Правительство Испании готово поставить Украине расконсервированные боевые танки Leopard 2A4, провести обучения танкистов, а также передать зенитно-ракетные комплексы. Об этом со ссылкой на правительственные источники пишет El Pais.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Источник говорят примерно о 40 танках для ВСУ, которые нужно отремонтировать и дооснастить. Танки, о которых речь, входят в партию из 108 б/у боевых машин, которые Германия продала Мадриду в 1995 году "в качестве прелюдии" к контракту на производство Leopard в Испании. Из-за дефицита бюджета танки в итоге подвергли процессу "осушения" (изъяли батареи, масла и любые другие элементы, которые можно использовать в будущем). Они уже около 10 лет "находятся в спячке" на базе в Сарагосе.

Кроме того, Испания предложила Украине обучить танкистов для "леопардов". Инструктаж, согласно источникам, первоначально должен проводиться в Латвии, где испанская армия разместила контингент из 500 солдат с шестью танками Leopard 2E. На втором этапе обучение украинских танкистов будет проходить уже в Испании.

Издание пишет, что Мадрид уже завершает поставку Киеву батарей зенитно-ракетных комплексов малой дальности Shorad Aspide (вероятно, речь идет об Aspide 2000. — Прим. ред.) производства MBDA, которые испанская армия заменила у себя другой, более совершенной системой.

Читайте также: Помощь Норвегии. Самоходные гаубицы М109 уничтожают врага на передовой

Вопрос ЗРК и инструктажа танкистов был поднят, когда глава испанского правительства Педро Санчес 21 апреля ездил в Киев и встречался с президентом Владимиром Зеленским. В тот же день армейский корабль Isabel отплыл из Эль-Ферролы с 200 тоннами боеприпасов и ракетной поддержки. Также было перевезено 30 платформ для быстрой доставки материалов из Польши в Украину.

До сих пор Испания доставляла Украине боеприпасы, средства индивидуальной защиты и легкое вооружение вроде гранатометов С-90 и пулеметов.

Посол Украины в Мадриде Сергей Погорельцев поблагодарил Испанию за помощь, но добавил, что ВСУ нужно как можно больше "леопардов", противокорабельные и зенитные ракеты, 155-миллиметровые гаубицы или 120-миллиметровые минометы. Ранее он сетовал, что Испания оказывает "один из самых низких показателей военной помощи по отношению к своему оборонному бюджету".

Читайте также: Лидер немецких левых в бундестаге не понимает, как это – "Украина должна выиграть войну"

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война пво испания танк военная помощь союзники Leopard Aspide
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 