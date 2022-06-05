Испания готова дать Украине 40 танков Leopard и комплексы ПВО Aspide – El Pais

Правительство Испании готово поставить Украине расконсервированные боевые танки Leopard 2A4, провести обучения танкистов, а также передать зенитно-ракетные комплексы. Об этом со ссылкой на правительственные источники пишет El Pais.

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Источник говорят примерно о 40 танках для ВСУ, которые нужно отремонтировать и дооснастить. Танки, о которых речь, входят в партию из 108 б/у боевых машин, которые Германия продала Мадриду в 1995 году "в качестве прелюдии" к контракту на производство Leopard в Испании. Из-за дефицита бюджета танки в итоге подвергли процессу "осушения" (изъяли батареи, масла и любые другие элементы, которые можно использовать в будущем). Они уже около 10 лет "находятся в спячке" на базе в Сарагосе.

Кроме того, Испания предложила Украине обучить танкистов для "леопардов". Инструктаж, согласно источникам, первоначально должен проводиться в Латвии, где испанская армия разместила контингент из 500 солдат с шестью танками Leopard 2E. На втором этапе обучение украинских танкистов будет проходить уже в Испании.

Издание пишет, что Мадрид уже завершает поставку Киеву батарей зенитно-ракетных комплексов малой дальности Shorad Aspide (вероятно, речь идет об Aspide 2000. — Прим. ред.) производства MBDA, которые испанская армия заменила у себя другой, более совершенной системой.

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Вопрос ЗРК и инструктажа танкистов был поднят, когда глава испанского правительства Педро Санчес 21 апреля ездил в Киев и встречался с президентом Владимиром Зеленским. В тот же день армейский корабль Isabel отплыл из Эль-Ферролы с 200 тоннами боеприпасов и ракетной поддержки. Также было перевезено 30 платформ для быстрой доставки материалов из Польши в Украину.

До сих пор Испания доставляла Украине боеприпасы, средства индивидуальной защиты и легкое вооружение вроде гранатометов С-90 и пулеметов.

Посол Украины в Мадриде Сергей Погорельцев поблагодарил Испанию за помощь, но добавил, что ВСУ нужно как можно больше "леопардов", противокорабельные и зенитные ракеты, 155-миллиметровые гаубицы или 120-миллиметровые минометы. Ранее он сетовал, что Испания оказывает "один из самых низких показателей военной помощи по отношению к своему оборонному бюджету".

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Евгений Пилипенко

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