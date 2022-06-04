Помощь Норвегии. Самоходные гаубицы М109 уничтожают врага на передовой: фото

Самоходные гаубицы М109А3, предоставленные в рамках международной технической помощи Норвегией, уже на передовой с высокой точностью поражают цели и уничтожают врага. Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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"Как отмечают мои артиллеристы, ключевое отличие этих пушек от советских образцов – то, что они сделаны для людей", – написал Залужный.

Несмотря на то, что эти гаубицы были изготовлены еще в 1960-70-х годах, у них вместо рычагов – руль, вместо механической – коробка автомат. На зимнее время, когда возможно оледенение корпуса, разработчики слегка прорезинили его, чтобы экипаж не скользил.

"Солдаты радовались даже таким простым элементам, как наваренные по краям башни корзины для личных вещей", – сообщил главнокомандующий.

Что касается технических характеристик, то гаубицы М109А3 имеют больший по сравнению с советскими аналогами калибр и более мощный боеприпас. Дальность стрельбы составляет до 22 км. Но в дальнейшем, по словам Залужного, украинские артиллеристы смогут использовать активно-реактивные снаряды, увеличивающие это расстояние.

Украинские бойцы с легкостью за одну неделю овладели М109А3, отметил главнокомандующий.

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