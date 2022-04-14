Городок в Испании на неделю переименовался в "Украину"

Городок Фуэнтес-де-Андалусия в Испании в течение одной недели будет носить название "Украина". Сообщение об этом публикует в Facebook украинский МИД.

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Фуэнтес-де-Андалусия расположен в провинции Севилья, в нем живут 7200 человек.

Решение о временном переименовании приняли местные власти по инициативе жителей, которые таким образом решили продемонстрировать солидарность с народом Украины на фоне российской военной агрессии.



Кроме того, некоторые улицы городка временно переименованы в Киевскую, Мариупольскую, Харьковскую, Херсонскую и Одесскую.

Муниципальные власти также начали сбор гуманитарной помощи для Украины и выразили готовность принять 25 украинских граждан, которые, спасаясь от войны, ищут убежище в Испании.

12 апреля Совет Европы заявил, что страны ЕС, которые принимают беженцев из Украины, получат 3,5 млрд евро дополнительного финансирования из бюджета Евросоюза.

Сергей Бережной

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