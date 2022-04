Евросоюз распределит дополнительные €3,5 млрд на размещение беженцев из Украины

Страны ЕС, которые принимают беженцев из Украины, получат 3,5 млрд евро дополнительного финансирования из бюджета Евросоюза. Об этом сообщает сегодня Совет Европы.

Совет Европы принял решение о выделении в этом году дополнительных 3,5 млрд евро для предоставления государствам-членам в зависимости от количества беженцев из Украины, которое эти страны примут.

В частности, предварительное финансирование по программе Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe (REACT-EU) в 2022 году увеличится с 11% до 15% для всех стран-членов, и с 11% до 45% для стран ЕС, где количество прибывших из Украины превышает 1% от их собственного населения по состоянию на конец первого месяца после начала российского вторжения.

Изменения призваны облегчить нагрузку на госбюджеты государств-членов ЕС, чтобы им было проще обеспечить прием беженцев.

Сергей Бережной

