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Евросоюз распределит дополнительные €3,5 млрд на размещение беженцев из Украины

Цей матеріал також доступний українською
12.04.2022, 13:11
Евросоюз распределит дополнительные €3,5 млрд на размещение беженцев из Украины - Фото
Совет Европы (Фото - Council of Europe)

Страны ЕС, которые принимают беженцев из Украины, получат 3,5 млрд евро дополнительного финансирования из бюджета Евросоюза. Об этом сообщает сегодня Совет Европы.

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Совет Европы принял решение о выделении в этом году дополнительных 3,5 млрд евро для предоставления государствам-членам в зависимости от количества беженцев из Украины, которое эти страны примут. 

В частности, предварительное финансирование по программе Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe (REACT-EU) в 2022 году увеличится с 11% до 15% для всех стран-членов, и с 11% до 45% для стран ЕС, где количество прибывших из Украины превышает 1% от их собственного населения по состоянию на конец первого месяца после начала российского вторжения.

Изменения призваны облегчить нагрузку на госбюджеты государств-членов ЕС, чтобы им было проще обеспечить прием беженцев.

Сергей Бережной
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евросоюз беженцы
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