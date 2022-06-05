Лидер немецких левых в бундестаге не понимает, как это – "Украина должна выиграть войну"

Лидер фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч призвал правительство Германии не давать Украине тяжелые вооружения, так как считает, что ей не победить в войне против РФ. Его слова в интервью Deutschlandfunk приводит Welt.

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"Я категорически против, чтобы Германия экспортировала в Украину больше и более тяжелого оружия", – сказал он.

Барч – немецкий "левый", служивший в армии ГДР и работавший в коммунистическом Союзе свободной немецкой молодежи, а в последние годы СССР бывший соискателем Академии общественных наук при ЦК КПСС в Москве. Призывал к отмене санкций против РФ.

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Он также "задавался вопросом, какова цель поставок оружия и что это означает, когда говорят, что "Украина должна выиграть войну", пишет издание.

"Я убежден, что военного решения не будет", – заявил он и добавил, что "в конце концов Россия должна сесть за стол переговоров".

Барч добавил, что Украина имеет право на самооборону.

Тяжелой техники не было. Первое такое оружие от Германии Украина получит в конце июня, заявил посол Украины в Берлине Мельник.

Берлин не делает всего возможного для Украины, заявил глава Минэкономики ФРГ Хабек, потому что это, по его словам, вело бы к третьей мировой войне.

Министр финансов Германии Линднер сообщил о намерении приехать в Киев.

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Евгений Пилипенко

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