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Российская экономика терпит крах. Время работает против РФ – глава Минэкономики Германии

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2022, 15:48
Российская экономика терпит крах. Время работает против РФ – глава Минэкономики Германии - Фото
Роберт Хабек (фото - ЕРА)

Министр экономики Германии Роберт Хабек считает, что санкции Запада против РФ в ответ на ее полномасштабное вторжение в Украину наносят тяжелый урон российской военной машине через влияние на экономику страны-оккупанта, и время сейчас работает на союзников. Его слова из выступления в бундестаге приводит Нandelsblatt.

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"Российская экономика терпит крах", – сказал Хабек.

По его данным, экспорт в Россию из Германии в марте упал на 60%, а в апреле ожидается еще более высокие показатели. Экспорт из тех стран, которые присоединились к санкциям против РФ, за последние месяцы упал на 53%, а экспорт из стран, которые являются нейтральными или поддерживают Кремль, – на 45%.

Хабек добавил, что в России уже не хватает "спецпродуктов", что сильно ударит по ее экономике: "Путин по-прежнему получает деньги, но вряд ли может их потратить. А время работает не на Россию, а против России".

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Он поблагодарил немцев за вклад в это, пообещав, что "эта война в конечном счете закончится, ударив по российской экономике до основания, и мы собираемся это сделать".

Хабек отметил, что Германия "должна работать усерднее", чтобы уменьшить свою энергетическую зависимость от России.

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Евгений Пилипенко
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роберт хабек Германия экономика война санкции
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