Российская экономика терпит крах. Время работает против РФ – глава Минэкономики Германии

Министр экономики Германии Роберт Хабек считает, что санкции Запада против РФ в ответ на ее полномасштабное вторжение в Украину наносят тяжелый урон российской военной машине через влияние на экономику страны-оккупанта, и время сейчас работает на союзников. Его слова из выступления в бундестаге приводит Нandelsblatt.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Российская экономика терпит крах", – сказал Хабек.

По его данным, экспорт в Россию из Германии в марте упал на 60%, а в апреле ожидается еще более высокие показатели. Экспорт из тех стран, которые присоединились к санкциям против РФ, за последние месяцы упал на 53%, а экспорт из стран, которые являются нейтральными или поддерживают Кремль, – на 45%.

Хабек добавил, что в России уже не хватает "спецпродуктов", что сильно ударит по ее экономике: "Путин по-прежнему получает деньги, но вряд ли может их потратить. А время работает не на Россию, а против России".

Читайте также: Швеция даст Украине противокорабельные ракеты

Он поблагодарил немцев за вклад в это, пообещав, что "эта война в конечном счете закончится, ударив по российской экономике до основания, и мы собираемся это сделать".

Хабек отметил, что Германия "должна работать усерднее", чтобы уменьшить свою энергетическую зависимость от России.

31 мая, после того, как ЕС договорился об урезанном варианте нефтяного эмбарго по РФ, Хабек выступил против компромиссов с Венгрией по таким вопросам, и заявил, что ЕС пора отменять принцип единодушия при принятии решений на уровне блока.

В тот же день глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что оружие Запада якобы "не помогает" Украине победить Россию.

Сегодня, 2 июня, в Литве объявили, что Турция дарит им ударный дрон, на который вся страна собирала деньги для передачи его Украине.

Читайте также: Троллинг Кима: Украина получит высокоточные ракеты. Есть данные, что РФ тоже, но там нюанс

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.