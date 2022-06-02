Российская экономика терпит крах. Время работает против РФ – глава Минэкономики Германии
Министр экономики Германии Роберт Хабек считает, что санкции Запада против РФ в ответ на ее полномасштабное вторжение в Украину наносят тяжелый урон российской военной машине через влияние на экономику страны-оккупанта, и время сейчас работает на союзников. Его слова из выступления в бундестаге приводит Нandelsblatt.
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"Российская экономика терпит крах", – сказал Хабек.
По его данным, экспорт в Россию из Германии в марте упал на 60%, а в апреле ожидается еще более высокие показатели. Экспорт из тех стран, которые присоединились к санкциям против РФ, за последние месяцы упал на 53%, а экспорт из стран, которые являются нейтральными или поддерживают Кремль, – на 45%.
Хабек добавил, что в России уже не хватает "спецпродуктов", что сильно ударит по ее экономике: "Путин по-прежнему получает деньги, но вряд ли может их потратить. А время работает не на Россию, а против России".
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Он поблагодарил немцев за вклад в это, пообещав, что "эта война в конечном счете закончится, ударив по российской экономике до основания, и мы собираемся это сделать".
Хабек отметил, что Германия "должна работать усерднее", чтобы уменьшить свою энергетическую зависимость от России.
- 31 мая, после того, как ЕС договорился об урезанном варианте нефтяного эмбарго по РФ, Хабек выступил против компромиссов с Венгрией по таким вопросам, и заявил, что ЕС пора отменять принцип единодушия при принятии решений на уровне блока.
- В тот же день глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что оружие Запада якобы "не помогает" Украине победить Россию.
- Сегодня, 2 июня, в Литве объявили, что Турция дарит им ударный дрон, на который вся страна собирала деньги для передачи его Украине.
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