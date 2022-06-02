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Троллинг Кима: Украина получит высокоточные ракеты. Есть данные, что РФ тоже, но там нюанс

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2022, 12:20
Троллинг Кима: Украина получит высокоточные ракеты. Есть данные, что РФ тоже, но там нюанс - Фото
Виталий Ким (скриншот)

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким посетовал в Telegram, что прифронтовой город продолжает обстреливать артиллерия российских оккупантов, параллельно потроллив захватчиков сообщениями о поставках Украине высокоточных боеприпасов к американским РСЗО.

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В новом видеообращении за 2 мая Ким отметил, что "скоро" Украина получит высокоточные ракеты.

"Есть информация, что и Россия их тоже получит, но там нюанс", – сыронизировал глава НикОВА, намекая на будущие "прилеты" оккупантам.

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Ким добавил, что, по его информации, россияне "начали грабить магазины" в захваченном Херсоне – и вывозить товары в сторону также оккупированного Крыма.

"Это показатель того, что они понимают, что украинские военные скоро туда [в Херсон] придут", – предположил глава области.

Евгений Пилипенко
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