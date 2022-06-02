Троллинг Кима: Украина получит высокоточные ракеты. Есть данные, что РФ тоже, но там нюанс
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким посетовал в Telegram, что прифронтовой город продолжает обстреливать артиллерия российских оккупантов, параллельно потроллив захватчиков сообщениями о поставках Украине высокоточных боеприпасов к американским РСЗО.
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В новом видеообращении за 2 мая Ким отметил, что "скоро" Украина получит высокоточные ракеты.
"Есть информация, что и Россия их тоже получит, но там нюанс", – сыронизировал глава НикОВА, намекая на будущие "прилеты" оккупантам.
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Ким добавил, что, по его информации, россияне "начали грабить магазины" в захваченном Херсоне – и вывозить товары в сторону также оккупированного Крыма.
"Это показатель того, что они понимают, что украинские военные скоро туда [в Херсон] придут", – предположил глава области.
- Утром 29 марта 2022 года Россия ударила ракетой в девятиэтажное здание Николаевской ОВА. Погибли десятки людей, Кима в тот момент там не было.
- 1 июня США одобрили новый пакет помощи Украине, который включает поставку РСЗО HIMARS. Первые четыре установки уже в Европе.
- По словам госсекретаря США Блинкена, Украина заверила Вашингтон, что не будет использовать HIMARS против целей в РФ.
- Премьер Британии Джонсон попросил у США согласие на поставку Украине РСЗО M270 (Politico).
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