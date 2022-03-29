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В Николаеве в результате обстрела разрушено девятиэтажное здание ОГА – фото

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2022, 10:21
В Николаеве в результате обстрела разрушено девятиэтажное здание ОГА – фото - Фото
Фото - Віталій Кім
дополнено обновлено

29 марта, около 08:45, в Николаеве в результате обстрела и попадания в девятиэтажное административное здание произошло разрушение центральной секции строения с первого по девятый этаж, без последующего горения, сообщает ГСЧС.

По состоянию на 09:25 подразделениями ГСЧС из-под завалов освобождены 9 пострадавших и переданы медикам.

Для поисково-спасательных работ от ГСЧС привлечено 56 человек и 10 единиц техники.

Виталий Ким сообщил, что попали в здание ОДА: "Большинство чудом спаслось. Это от 50 до 100 человек. Сейчас ищем восемь гражданских и троих военных".

В Николаеве в результате обстрела разрушено девятиэтажное здание ОГА – фото
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