UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Морпехов РФ, собиравшихся штурмовать Одессу, уничтожили под Николаевом и Мариуполем

Цей матеріал також доступний українською
22.03.2022, 10:38
Морпехов РФ, собиравшихся штурмовать Одессу, уничтожили под Николаевом и Мариуполем - Фото
Одесса (фото - Depositphotos.com)

Десант морских пехотинцев России, в начале войны пытавшийся высадиться в Одессе, был частично уничтожен под Николаевом и Мариуполем.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Об этом в Facebook рассказал спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Остаток тех морских пехотинцев, что болтаются в Черном море, еще пойдет на корм бычкам", – уточнил он.

Валерия Давыдова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Одесса
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 