Морпехов РФ, собиравшихся штурмовать Одессу, уничтожили под Николаевом и Мариуполем

Десант морских пехотинцев России, в начале войны пытавшийся высадиться в Одессе, был частично уничтожен под Николаевом и Мариуполем.

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Об этом в Facebook рассказал спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Остаток тех морских пехотинцев, что болтаются в Черном море, еще пойдет на корм бычкам", – уточнил он.

Валерия Давыдова

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