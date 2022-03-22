Морпехов РФ, собиравшихся штурмовать Одессу, уничтожили под Николаевом и Мариуполем
22.03.2022, 10:38
Одесса (фото - Depositphotos.com)
Десант морских пехотинцев России, в начале войны пытавшийся высадиться в Одессе, был частично уничтожен под Николаевом и Мариуполем.
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Об этом в Facebook рассказал спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
"Остаток тех морских пехотинцев, что болтаются в Черном море, еще пойдет на корм бычкам", – уточнил он.
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